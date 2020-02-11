Федерация хоккея с мячом России будет сотрудничать с Ассоциацией любительского хоккея

Федерация хоккея с мячом России заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией любительского хоккея. Намерения о долгосрочном партнерстве своими подписями скрепили президент Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник и президент Ассоциации любительского хоккея (АЛХ) Алина Бородаева.

Ассоциация любительского хоккея объединяет непрофессиональные лиги и коллективы, а также различные фирмы, занимающиеся производством спортивного инвентаря и оказывающие сопутствующие услуги. Кроме этого, АЛХ принимает активное участие в подготовке и выпуске информационной литературы, организации научно-исследовательских и технических разработок в области спорта и спортивной медицины.

В ближайших планах ФХМР и АЛХ — организация совместных мероприятий и кампаний, направленных на развитие и популяризацию любительского хоккея с мячом в России и в особенности — в столичном регионе.

На данный момент в нашей стране на регулярной основе в соревнованиях различного уровня по хоккею с мячом участвуют не менее 180 любительских команд.