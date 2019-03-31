Евгений Иванушкин возглавил московское "Динамо"

39-летний Евгений Иванушкин назначен главным тренером московского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Сергей Тарасов, занимавший эту должность с октября прошлого года, останется в тренерском штабе. Отмечается, что Иванушкин пройдет курс профессиональной подготовки на базе Высшей школы тренеров.

Прошедший сезон "Динамо" начало под руководством Эдуарда Трифонова, в октябре его заменил Тарасов, с которым бело-голубые добрались до финала чемпионата России. В решающем матче команда уступила "СКА-Нефтянику".