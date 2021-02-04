«Енисей» в гостях победил «Байкал-Энергию»
21:00
В матче чемпионата России по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» принимал «Енисей». Гости взяли верх со счетом 9:6.
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СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Кузбасс (Кемерово) — 4:3 (3:2)
4 февраля.
Байкал-Энергия (Иркутск) — Енисей (Красноярск) — 6:9 (5:3)
4 февраля.
Уральский Трубник (Первоуральск) — Родина (Киров) — 10:4 (4:1)
4 февраля.
Сибсельмаш (Новосибирск) — Строитель (Сыктывкар) — 4:6 (2:2)
4 февраля.
Водник (Архангельск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 7:2 (4:0)
4 февраля.
Старт (Нижегородская область) — Волга (Ульяновск) — 2:5 (1:4)
4 февраля.
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