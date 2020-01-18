«Енисей» победил «Водник» в день юбилея архангельской команды

«Енисей» победил «Водник»в чемпионате России по хоккею с мячом — 4:3

В составе победителей отличились забили Сергей Ломанов, Алмаз Миргазов (дубль) и Дмитрий Макаро. За архангельский клуб голы забили Иван Козлов, Артем Шеховцов и Максим Анциферов.

«Енисей» продолжает лидировать в турнирной таблице (44 очка). У «Водника» — 36 очков и третье место.

Бенди

Суперлига

Регулярный чемпионат

Родина (Киров) — Кузбасс (Кемерово) — 8:3 (1:1)

Старт (Нижний Новгород) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 5:1 (2:0)

Водник (Архангельск) — Енисей (Красноярск) — 3:4 (0:1)

Волга (Ульяновск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 7:6 (3:3)

Динамо (Москва) — Динамо-Казань (Казань) — 10:4 (3:2)

Строитель (Сыктывкар) — Мурман (Мурманск) — 4:2 (2:0)

18 января.