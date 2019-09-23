«Енисей» обыграл «Байкал-Энергию» в Кубке России
21:14
«Енисей» обыграл «Байкал-Энергию» в групповом турнире Кубка России. Красноярцы лидируют в таблице «Востока». На «Западе» лидирует московское «Динамо», одержавшее три победы в трех играх.
Кубок России
Восток
«Кузбасс» (Кемерово) — Молодежная сборная России — 8:4
«Сибсельмаш (Новосибирск)» — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 1:7
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:2
Запад
«Водник» (Архангельск) — «Родина» (Киров) — 4:2
«Мурман» (Мурманск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 4:3
«Строитель» (Сыктывкар) — «Динамо» (Москва) — 0:8
«Волга» (Ульяновская область) — «Динамо-Казань» (Казань) — 5:5
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