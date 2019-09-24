«Динамо» разгромило «Старт» в Кубке России
19:41
Московское «Динамо» разгромило «Старт» в групповом турнире Кубка России. Бело-голубые лидируют в таблице «Запада» с 4 победами в 4 играх.
Кубок России
Восток
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 6:4
Молодежная сборная России — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 7:6
«Енисей» (Красноярск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 6:3
Запад
«Динамо» (Москва) — «Старт» (Нижний Новгород) — 14:1
«Родина» (Киров) — «Строитель» (Сыктывкар) — 4:3
«Динамо-Казань» (Казань) — «Водник» (Архангельск) — 4:4
«Волга» (Ульяновская область) — «Мурман» (Мурманск) — 2:4
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