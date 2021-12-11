«Динамо» и «Водник» сыграли вничью
16:05
В чемпионате России по хоккею с мячом состоялся очередной игровой дней. «Динамо» сыграло вничью с «Водником» со счетом 1:1.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Енисей (Красноярск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 3:3 (1:2)
11 декабря.
Уральский Трубник (Первоуральск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 2:8 (1:3)
11 декабря.
Волга (Ульяновск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 8:7 (3:3)
11 декабря.
Ак Барс-Динамо (Казань) — Мурман (Мурманск) — 7:3 (5:1)
11 декабря.
Динамо (Москва) — Водник (Архангельск) — 1:1 (1:1)
11 декабря.
Старт (Нижегородская область) — Кузбасс (Кемерово) — 2:6 (0:4)
11 декабря.
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