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Появилось видео массовой драки на детском хоккейном матче в Самарской области

17:57
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Матч по хоккею с шайбой между тольяттинским «Волгарем» и самарской «Кометой» в рамках первенства Приволжского федерального округа среди команд игроков 2009 года рождения завершился массовой дракой.

В первой встрече тольяттинская команда одержала победу по буллитам со счетом 5:4. Во второй игре «Волгарь» победил в основное время со счетом 4:1. После окончания игры хоккеисты проигравшей команды начали потасовку, которая переросла в массовую драку.

Видео драки опубликовал YouTube-канал «ТРК КТВ-ЛУЧ г. Сызрань».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Vru5ALdWoZE

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Карен Саркисян все материалы автора
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