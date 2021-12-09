Появилось видео массовой драки на детском хоккейном матче в Самарской области

Матч по хоккею с шайбой между тольяттинским «Волгарем» и самарской «Кометой» в рамках первенства Приволжского федерального округа среди команд игроков 2009 года рождения завершился массовой дракой.

В первой встрече тольяттинская команда одержала победу по буллитам со счетом 5:4. Во второй игре «Волгарь» победил в основное время со счетом 4:1. После окончания игры хоккеисты проигравшей команды начали потасовку, которая переросла в массовую драку.