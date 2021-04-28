Чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой в 40 лет

Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель скончался в возрасте 40 лет. Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России, спортсмен совершил суицид.

На протяжении карьеры Гейзель выступал за кемеровский «Кузбасс» (1998-2012) и новосибирский «Сибсельмаш» (2012-2013). Всего на его счету 212 матчей сыгранных в чемпионатах страны и 64 игры в розыгрышах кубка России. В 32 года завершил спортивную карьеру из-за травмы колена.

По завершении игровой карьеры он входил в тренерский штаб юношеской и юниорской сборных России на победных для россиян первенствах мира 2016, 2018 годов. В сезоне 2018/2019 работал тренером вратарей «Кузбасса-2».