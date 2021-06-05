Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Ишкельдин умер в возрасте 30 лет

Скончался полузащитник сборной России по хоккею с мячом и «Енисея» Максим Ишкельдин, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России. Ему было 30 лет.

Спортсмен скончался 5 июня. У него во сне оторвался тромб.

«Федерация хоккея с мячом России, тренерский штаб и игроки мужской национальной сборной выражают глубокие соболезнования родным и близким Максима. Это невосполнимая потеря для мирового хоккея с мячом и всего российского спорта», — говорится в заявлении организации.

Максим Ишкельдин — шестикратный чемпион мира, трехкратный победитель Кубка чемпионов, пятикратный чемпион России, двукратный победитель Кубка страны. Ранее также выступал за «Сибсельмаш», «СКА-Нефтяник» и «Зоркий».