Валуев не собирается уходить из Федерации хоккея с мячом России в связи с санкциями ВАДА
19:19
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев не собирается выходить из исполкома Федерации хоккея с мячом России, сообщает ТАСС. В связи с санкциями ВАДА российские чиновники не имеют права занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях.
«Чтобы вы понимали, речь идет о международных федерациях, а я в исполкоме международной федерации не состою, поэтому никаких требований от ВАДА мне поступить не может, — сказал Валуев. — Ко мне никаких претензий нет и быть не может».
Министр спорта РФ Олег Матыцин приостановил деятельность во главе президента Международной федерации университетского спорта.
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