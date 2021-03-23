Валуев не собирается уходить из Федерации хоккея с мячом России в связи с санкциями ВАДА

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев не собирается выходить из исполкома Федерации хоккея с мячом России, сообщает ТАСС. В связи с санкциями ВАДА российские чиновники не имеют права занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях.

«Чтобы вы понимали, речь идет о международных федерациях, а я в исполкоме международной федерации не состою, поэтому никаких требований от ВАДА мне поступить не может, — сказал Валуев. — Ко мне никаких претензий нет и быть не может».

Министр спорта РФ Олег Матыцин приостановил деятельность во главе президента Международной федерации университетского спорта.