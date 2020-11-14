«Байкал-Энергия» забил 12 голов в ворота «Родины»
20:14
В матче чемпионата России по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» принимал «Родину». Хозяева разгромили соперника со счетом 12:4.
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СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Строитель (Сыктывкар) — 6:2 (2:1)
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Байкал-Энергия (Иркутск) — Родина (Киров) — 12:4 (7:1)
14 ноября.
Енисей (Красноярск) — Водник (Архангельск) — 6:0 (4:0)
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Кузбасс (Кемерово) — Старт (Нижегородская область) — 6:4 (1:1)
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Сибсельмаш (Новосибирск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 7:6 (4:2)
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Волга (Ульяновск) — Динамо (Москва) — 3:9 (1:5)
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Ак Барс-Динамо (Казань) — Мурман (Мурманск) — 2:4 (2:1)
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