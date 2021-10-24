В Индонезии возмущены отсутствием флага у сборной страны из-за санкций ВАДА

Кабинет министров Индонезии провел заседание по реформированию национального антидопингового агентства после того, как на власти страны обрушилась волна критики из-за победы без флага на престижном турнире по бадминтону. Об этом сообщает Jakarta Globe.

На этой неделе индонезийская сборная впервые за 19 лет выиграла Кубок Томаса — чемпионат мира для мужских команд. Это большое событие для болельщиков, с учетом популярности в стране бадминтона. Однако флаг Индонезии на финале отсутствовал из-за санкций ВАДА, которые были введены из-за проблем с программой тестирования спортсменов и долгов перед иностранными антидопинговыми лабораториями.

«Правительству должно быть стыдно. Оно хвасталось, что хочет провести чемпионат мира, провести Олимпиаду, но ни с чем не справилось. Не позволяйте нам становиться такими, как Россия», — заявил после победы на Кубке Томаса олимпийский чемпион Тауфик Хидаят.

Помимо Индонезии и России, санкции ВАДА сегодня действуют в отношении Таиланда и КНДР.