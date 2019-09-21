Пилот «КАМАЗ-мастер» Шибалов попал в аварию и получил серьезные травмы

Пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов вместе с экипажем попал в аварию на Бахе «Ростов». Все спортсмены получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.

— К сожалению, Антон попал в глубокую яму, — приводит пресс-служба «КАМАЗа» слова пилота Эдуарда Николаева. — Видимо, зацепился реактивной штангой, и машину по инерции положило на боек. Был сильный удар, машина сильно повредилась, ребята, к сожалению, получили травмы. Мы перевернули машину, вызвали скорую, подъехали судьи.

После того, как ребят доставили в скорую, мы продолжили движение. Потом туда приехала техничка, чтобы машину транспортировать на бивуак. Конечно, вторая часть не ехалась. Все мысли были об экипаже Антона. Слава Богу, что ребята живы, здоровы.

Шибалов является победителем марафона «Шелковый путь» 2019 года в зачете грузовиков. Пилот принимал участие в Бахе «Ростов», которая является третьим этапом чемпионата России по ралли-рейдам, но сошел с дистанции.