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Сегодня, 21:30

Пилот «КАМАЗ-мастер» Сотников ожидал более упорной борьбы в ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Алексей Еремин
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Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу в итоговом зачете грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь».

«Мы ждали более упорной борьбы от других команд, от белорусского «МАЗа», но какие-то технические проблемы помешали. В команде у нас открытая, корректная борьба, все экипажи примерно одного уровня. У кого было меньше проблем по дистанции, тот и оказался на более высоких позициях», — цитирует ТАСС Сотникова.

Финальный участок Липецк — Москва длиной 117,6 км команда Сотникова преодолел за 1 час 36 минут 29 секунд. Для него это четвертая победа в ралли-рейде, ранее он выигрывал «Шелковый путь» в 2013, 2017 и 2021 годах.

Источник: https://tass.ru/sport/15235983
КАМАЗ-мастер
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