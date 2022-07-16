Пилот «КАМАЗ-мастер» Сотников ожидал более упорной борьбы в ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу в итоговом зачете грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь».

«Мы ждали более упорной борьбы от других команд, от белорусского «МАЗа», но какие-то технические проблемы помешали. В команде у нас открытая, корректная борьба, все экипажи примерно одного уровня. У кого было меньше проблем по дистанции, тот и оказался на более высоких позициях», — цитирует ТАСС Сотникова.

Финальный участок Липецк — Москва длиной 117,6 км команда Сотникова преодолел за 1 час 36 минут 29 секунд. Для него это четвертая победа в ралли-рейде, ранее он выигрывал «Шелковый путь» в 2013, 2017 и 2021 годах.