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Сегодня, 19:24

Мазепин сравнил участие в ралли-рейде «Шелковый путь» с гонками «Формулы-1»

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Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал победу в ралли «Шелковый путь» в общем зачете мотовездеходов. Он выступал в составе команды Snag Racing Team.

«По сравнению с «Формулой-1» общее только одно — руль и четыре колеса. А так — было очень жарко, было очень сложно, и это было настоящее испытание. Невероятно рад, что удалось одержать победу», — приводит слова Мазепина ТАСС.

Мазепин впервые принял участие в ралли-рейде «Шелковый путь».

23-летний гонщик является бывшим пилотов команды «Формулы-1» «Хаас». Россиянин выступал в «Королевских гонках» в сезоне-2021, его лучшим результатом является финиш на 14-м месте на «Гран-при Азербайджана».

Источник: https://tass.ru/sport/15235437?utm_source=sport24.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=sport24.ru&utm_referrer=sport24.ru
Никита Мазепин
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