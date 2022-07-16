Мазепин сравнил участие в ралли-рейде «Шелковый путь» с гонками «Формулы-1»

Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал победу в ралли «Шелковый путь» в общем зачете мотовездеходов. Он выступал в составе команды Snag Racing Team.

«По сравнению с «Формулой-1» общее только одно — руль и четыре колеса. А так — было очень жарко, было очень сложно, и это было настоящее испытание. Невероятно рад, что удалось одержать победу», — приводит слова Мазепина ТАСС.

Мазепин впервые принял участие в ралли-рейде «Шелковый путь».

23-летний гонщик является бывшим пилотов команды «Формулы-1» «Хаас». Россиянин выступал в «Королевских гонках» в сезоне-2021, его лучшим результатом является финиш на 14-м месте на «Гран-при Азербайджана».