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Опубликован календарь чемпионата мира по ралли на 2021 год

10:08
Чемпионат мира по ралли. Фото -
Чемпионат мира по ралли. Фото -

Международная автомобильная федерация опубликовала календарь чемпионата мира по ралли на 2021 год. Участникам турнира в следующем году предстоит провести 12 этапов, из которых за пределами Европы пройдут только три гонки, сообщает сайт организации.

В календаре появится «Ралли Хорватия» — на территории этой восточноевропейской страны этап мирового первенства пройдет впервые.

Из трех американских гонок в календаре осталась только одна. Еще два заокеанских этапа пройдут в Кении и Японии.

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