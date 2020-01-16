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Голландский мотогонщик находится в критическом состоянии после аварии на 11-м этапе «Дакара»

16 января 2020, 23:33

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер попал в серьезную аварию на 11-м этапе ралли «Дакар». После падения на большой скорости Стравера забрал медицинский вертолет, который доставил его в больницу в Эр-Рияде, сообщает A Bola.

При этом сердце спортсмена не билось десять минут, но реанимационные мероприятия медиков дали результат. Тем не менее, состояние Стравера оценивается как критическое. Также у него диагностирован перелом шейного позвонка.

Для 48-летнего Стравера это третье ралли «Дакар». После 10 этапов он находился на 38-м месте в генеральной классификации.

Стоит отметить, что во время ралли-марафона в этом году уже произошла одна трагедия: 12 января скончался португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

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