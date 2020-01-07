Антон Власюк: «Кажется, это самый трудный спецучасток в моей жизни»

Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка на третьем этапе «Дакара» в классе мотовездеходов заняли второе место.

Они уступили 18 секунд Жерару Фарресу Гуэлю, а замкнул тройку американец Кейси Карри, проигравший лидеру 1 минуту 37 секунд.

В общем зачете лидирует Карри, Карякин занимает четвертое место, уступая лидеру 7 минут 41 секунду.

— Кажется, это самый трудный спецучасток в моей жизни, — отметил Власюк. — Очень сложно было ориентироваться — организаторы подготовили сложную легенду на сегодня. Этап разделили на три части, каждый примерно 120 км, между ними зона нейтрализации и заправка техники. Мы в одном месте только покрутились 3-4 минуты. Легенда точно была неправильно написана, крутились все, следов много. Перед финишем также был сложный участок, который требовал большой концентрации. Мы сбросили скорость, видели, как люди уезжают в другую сторону. Но собрались и нигде не проиграли.