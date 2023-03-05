Ферстаппен поехал за третьим титулом. Итоги «Гран-при Бахрейна»

Единственным сюрпризом первой гонки сезона стал подиум «Астон Мартин»

«Гран-при Бахрейна»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:33:56.736

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 11.987

3. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 38.637

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 48.052

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 50.977

6. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 54.502

7. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 55.873

8. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.12,647

9. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1:13.753

10. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.29,774

11. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.30,870

12. Логан Сарджент (США, Williams) — 1 круг

13. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

14. Ник де Врис (Нидерланды, AlphaTauri) — 1 круг

15. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1 круг

16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 2 круга

18. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — не финишировал

19. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — не финишировал

20. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — не финишировал

Прошедший «Гран-при» открытия чемпионата «Формулы-1» показал, что шансы Макса Ферстаппена на третий личный трофей подряд высоки как никогда. Напарник Серхио Перес на единственной во всем пелотоне равной машине отбыл этап в Сахире «вторым номером», а ожидаемые конкуренты из «Феррари» и «Мерседес» неожиданно, но вполне закономерно уступили взлетевшему «Астон Мартин».

Чему учит история «Астон Мартин»

Новая команда Фернандо Алонсо оправдала ставки не только экспертного сообщества «Ф-1», но и самого испанского чемпиона, который под конец карьеры наконец-то попал в перспективный проект. В паддоке уже вряд ли вспомнят, когда Нандо искренне хвалил болид прямо по ходу гонки, как это случилось в минувшем «Гран-при», а болельщики, видевшие муки испанца в «Макларен» с «моторами GP2» (известная реплика Алонсо, ставшая мемом), могли вовсе прослезиться, услышав в радиоэфире его фразу «это прекрасная машина для вождения».

Еще в бытность переходным проектом между «Форс Индия» и «Рейсинг Пойнт» нынешний «Астон Мартин» запомнился тем, что ловко копировал лучшие наработки топ-команд. Порой ловкость доводила до скандала, как это было в 2020-м, где коллектив Лоуренса Стролла выкатил едва ли не точную копию машины «Мерседес». Тем не менее Стролл-старший сдержал обещание вкладываться в команду и не ограничил развитие «Астон Мартин» одними презентациями, как нередко бывало с другими амбициозными конюшнями «Ф-1».

И сейчас «зеленые» пожинают первые плоды крупномасштабной перестройки. Получив неуд с минусом за первый болид после смены техрегламента, в «Астон Мартин» больше, чем любая другая команда чемпионата, вложились в машину 2023 года. По сути, новый AMR23 вобрал в себя фишки «Ред Булл», «Феррари» и еще нескольких болидов крупных команд, а дальше конструкторы приправили концепт собственными наработками вроде ультранизкого днища (улучшающего работу диффузора) и сквозного отверстия в понтонах (для экономии веса).

«Астон Мартин» внезапно и в то же время ожидаемо смог подняться из глубин пелотона, в итоге навязав конкуренцию «Феррари» и «Мерседес». Отказавшиеся от риска и выбравшие более консервативный путь развития своих машин ферраристы и «трехлучевые» в Сахире оказались в роли догоняющих. Алонсо и Стролл играючи расправлялись по несколько раз с «Мерседесами» за гонку, а кульминацией стал обгон Алонсо «Феррари» Карлоса Сайнса на пути к подиуму.

К слову, скудерия, которая по итогам 2022-го должна была сохранить статус главного соперника «быков», судя по всему, встречает сезон не в лучшей форме. В квалификации и гонке лидер «красных» Шарль Леклер и в меньшей степени его напарник испытывали проблемы с эффективной работой машины в поворотах. Например, за гонку Шарль допустил до трех блокировок на входе в первый поворот, прежде чем заглохнуть за 15 кругов до финиша. Дым из-под колес шел и у Сайнса, когда он боролся с Алонсо — уступить пилоту «Феррари» пришлось именно из-за износа резины, с чем «Астон Мартин» опять же справился лучше всех конкурентов, за исключением «Ред Булл». Макс Ферстаппен провел гонку в круиз-режиме без какого-либо сопротивления со стороны соперников и техники. А Чеко Перес, проиграв старт, автоматически перешел в роль ведомого, прикрывавшего лидера от «Феррари» первую треть гонки, после чего в том же режиме недосягаемости доехал до второго места.

Фернандо Алонсо (номер 14). Фото Reuters

Черная дыра «Макларена», хаотичный «Альпин» и швейцарская надежность

За пределами топ-8, где с большой вероятностью до конца сезона остается обновленный «Астон Мартин», расклады менее предсказуемы. Однозначного вердикта заслуживает, пожалуй, «Макларен», который несмотря на значительные инвестиции самых разных спонсоров, не смог оправиться от прошлогодних убытков. Как следствие, нездоровая финансовая ситуация сказалась на развитии болида для сезона-2023 и принесла провальный результат уже на его старте. Сырая машина, со множеством технических недочетов привела к сходу многообещающего новичка «маков» Оскара Пиастри и в целом обещает обоим молодым пилотам Зака Брауна год, полный мытарств.

В подвале компанию «Макларен» скорее составят «Хаас» и «Альфа Таури», где для результатов не хватает ни техники, ни умения пилотов. «Уильямс» и в большей мере «Альфа Ромео» выглядят напротив сохранившими стабильность (в случае англичан им, скорее всего, удалось даже прибавить). Эти две команды будут претендовать как минимум первыми номерами (Алексом Албоном и Вальтери Боттасом соответственно) на конец десятки в последующих «Гран-при» и, возможно, на более высокие места при сходе кого-либо из топов. А главной загадкой первой гонки остается «Альпин», добившийся максимально полярных результатов за уик-энд в Бахрейне: стартовавший последним Пьер Гасли не без везения и на опыте попал на девятое место, в то время как Эстебан Окон до схода ехал в темпе аутсайдеров из «Макларен». Предстоит ли французам очередной переходный сезон или нас ждет еще один неожиданный провал заслуженной конюшни — увидим в следующих гонках.

Эрик Расулев