Мазепин доехал до подиума в новой серии после скандалов. Другие россияне гоняют за островное государство размером с город

Рассказываем об Азиатской серии Ле-Ман, начавшейся в Дубае.

Пока россиян не начали массово допускать до международных соревнований, а в высоких кабинетах идет политический торг, нам остается смотреть на больших турнирах на теннис, велоспорт, бокс с ММА, автогонки и еще несколько видов спорта поэкзотичнее. И в автогонках на минувших выходных произошло поистине эпохальное событие. После долгих мытарств в международные гонки вернулся Никита Мазепин — и сразу доехал до подиума, а еще один россиянин оказался еще успешнее. Интересно и то, насколько скандальным получился дебют.

Машина Никиты Мазепина. 99 Racing

Что случилось с Мазепиным?

Краткий пролог: Мазепин — последний на данный момент из российских гонщиков «Формулы-1», который был де-факто изгнан из американской команды «Хаас» после начала событий на Украине. Не в последнюю очередь — из-за того, что его отец Дмитрий — владелец «Уралкалия» и против обоих были введены санкции Евросоюза. Спонсорские деньги компании при расторжении контракта ушлые американцы украли в стиле Остапа Бендера.

Мазепин долго не мог найти себя, участвовал в ралли «Шелковый путь», но вернуться в Европу мешали санкции. Хотя Мазепин оптимистично не раз говорил, что вернуться даже в «Формулу-1» реально. Начался 2023 год — и Мазепин вернулся. Правда, пока только в Азиатскую серию Ле-Ман. В ОАЭ русских не отменяют, так что сюда приехать Никите разрешено. Он решил выступать как россиянин, под нейтральным флагом. Но из этого не следует, что Мазепин подписывал декларацию FIA. Проводит серию Автомобильный клуб Востока, и ни одного упоминания международной федерации на сайте серии нет. FIA есть свой чемпионат по гонкам на выносливость — WEC. Да и, как показывает кейс Анатолия Хавалкина, не все так однозначно, и на местах организаторы могут идти навстречу.

От Мазепина убегают партнеры

В Азиатской серии Ле-Ман три класса — прототипы LMP2 и LMP3 и автомобили GT. GT по видео вы точно отличите.

Серия на самом деле весьма недурная. Среди участников — бывший пилот Ф1 и интервьюер призеров «Гран-при» Пол ди Реста, призер «24 часов Ле-Мана» и победитель «24 часов Дайтоны» Оливер Джарвис и вообще множество гонщиков, которые ходили вокруг главных автоспортивных серий мира — чемпион Ле-Мана Нил Яни, Николя Ляпьер, победитель гонок в DTM Мигель Молина и другие.

Но календарь сжатый — проводится всего четыре четырехчасовые гонки, две в Дубае и две в Абу-Даби. Гонки, кстати, транслируют на YouTube. И конечно, старт серии не мог не обернуться скандалом, причем с участием команды Мазепина.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

За полторы недели до первой гонки от участия отказался напарник Мазепина по экипажу (всего в командах по три гонщика) британец Бен Барникот. Мол, так сложились обстоятельства. Не исключено, что это всего лишь отговорка. Команда Мазепина 99 Racing быстро нашла замену — швейцарца Нила Яни, чемпиона мира по гонкам на выносливость 2016 года.

Но прошло совсем немного времени, и из команды ушел другой гонщик. Но в серии Ле-Ман три гонщика должны представлять разные классы — платиновый, золотой, серебряный и бронзовый. Условно, нельзя заявить три платиновых пилота — обязательно должен быть бронзовый. 99 Racing заявили испанца Феликса Портейро как бронзового, но всполошились соперники, забросав организаторов письмами о том, что Портейро 15 лет назад участвовал в престижных GP2, WTCC и хорошо бы уважить ветерана серебряным статусом. Серия согласилась — и Портейро также выпал из обоймы.

Буквально на флажке команда умудрилась впихнуть в уходящий экипаж португальца Гонсалу Гомеша.

Русские выступают даже за Сент-Киттс и Невис

В итоге парни провели неплохие гонки — сразу зашли на подиум, взяв бронзу в первом заезде, и приехали шестыми во втором. В чемпионате все довольно плотно — лидеры, португальцы из Algarve Pro Racing с 37 очками, британский 99 Racing (да, британцы взяли Мазепина!) — с 23-го на пятом месте. Но одна победа может перевернуть все.

Еще интереснее судьба других россиян в серии. Их аж четверо. Один, молодой 19-летний Вячеслав Гутак, и вовсе выиграл первую гонку в классе LMP3 и является лидером чемпионата вместе с французской MV2S Racing после первого уик-энда. Он также соревнуется под лицензией Российской автомобильной федерации.

В том же классе соревнуется россиянин Владислав Ломко, который выступает под французским флагом. У него есть достижение — лучший круг во второй гонке. Но по-настоящему удивляют еще два российских парня — Амир Фейзулин и Александр Буханцов. Они взяли лицензию... государства Сент-Киттс и Невис в Карибском море, которое по площади занимает 261 квадратный километр и идет седьмым с конца в мире по этому параметру. Острова известны как офшор, а треть обрабатываемых земель занимает сахарный тростник. Оказывается, добрые сент-киттяне еще и предоставляют автомобильные лицензии. Остается только догадываться, как Буханцов и Фейзулин вообще нашли на карте эту страну (и искали ли).

Сезон Азиатской серии Ле-Ман завершится уже в ближайшие выходные двумя гонками на легендарном автодроме Яс-Марина, где разыгрывали чемпионский титул Хэмилтон и Ферстаппен.