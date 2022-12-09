«Шумахер вчистую проиграл своему напарнику, а мне даже не дали возможности проявить себя». Мазепин — о восхищении Ферстаппеном и судьбе иска к «Хаас»

Экс-пилот «Хаас» возобновит гоночную карьеру вне России.

Никита Мазепин в интервью «СЭ» подвел итоги года в «Формуле-1» и рассказал о работе своего фонда, который он запустил после странного увольнения из «Хаас» в марте 2022 года.

— В ноябре вы рассказывали, что в 2023-м будете выступать в новой для себя гоночной серии вне России. Можете сделать какой-то апдейт?

— В спортивном мире, пока стороны не поставили свои подписи под контрактом, рано о чем-то публично говорить. У меня есть четкое понимание, что я хочу вернуться в «Формулу-1». Пока нет такой возможности, я ищу для себя другие варианты быть в хорошей форме. Доказывать не только себе, что нахожусь в гоночных кондициях, но и подкреплять это результатом. Мне удалось здорово выступить на ралли-рейде «Шелковый путь». В следующем году будет еще одна возможность проявить себя в серьезной конкуренции. Но это не будет связано с ралли.

— Придется гоняться в нейтральном статусе?

— Посмотрим. Не могу сказать, что будет через пять-шесть месяцев. Какая будет геополитическая ситуация в мире, какие обязательства будут ставить перед российскими гонщиками. Уверен, что мы сможем найти общий язык в этом плане.

— Хочу задать несколько вопросов про «Формулу-1». Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что в 2023 году он ожидает битву за титул между Ферстаппеном, Леклером и Расселлом. Согласны, что Хэмилтон выпал из списка претендентов?

— Все будет зависеть от машин фаворитов. Считаю, что они все спортсмены высокого уровня. Самых высоких результатов достигнут те гонщики, чьи инженеры сделают лучше машину.

— В прошедшем сезоне было утомительно наблюдать за постоянными победами Ферстаппена?

— Нет. Я считаю, если кто-то хорошо делает свою работу, то им надо восхищаться. А не жаловаться на доминирование.

— Ваше отношение к тому, что в топ-командах сложилось четкое разделение на первого и второго пилота?

— Нейтральное. Не я принимаю такие решения, а боссам команды виднее, как распределять роли.

Никита Мазепин. Пресс-служба фонда «Мы выступаем как один»

Обязательно прочту выжимку из книги Штайнера

— Удивило ли вас увольнение Мика Шумахера из «Хаас»?

— Не могу сказать, что много об этом думал. Видимо, те результаты, которые он показывал, не устроили руководство команды. И они приняли такое решение. Он проиграл своему напарнику по всем статья. Это кардинально другая ситуация, если сравнивать с моим увольнением. Потому что Мик выступал и их что-то не устроило, а мне даже не дали возможности проявить себя на конкурентной машине. Трудно это переварить.

— А что скажете про удачное выступление Кевина Магнуссена? Сюрприз, учитывая, что он не проходил предсезонку на этой машине?

— Нет, конечно. Знал, что он хороший гонщик. И машина была на порядок лучше, чем в 2021 году.

— В сезоне 2023 года за американскую команду поедут 30-летний Магнуссен и 35-летний Нико Хюлькенберг. «Хаас» меняет стратегию?

— Безусловно. Они попробовали тактику с двумя молодыми гонщиками, и она их не устроила. Теперь попробуют другую.

— Гюнтер Штайнер выпустит книгу «Выживать, чтобы гонять». Как думаете, там будет глава о вас?

— Я уверен, что произвел определенное впечатление на Гюнтера. Всегда считал, что у нас был хороший рабочий и личный контакт. Посмотрим, что он написал. Выжимку из его книги я обязательно прочту.

— Гюнтер заявил, что в следующем году «Хаас» будет стараться брать очки в каждой гонке. Это реально?

— Не любитель теоретически рассуждать. Все зависит от того, какую работу они проделают зимой. А это зависит от них. Я никакого отношения к «Хаас» больше не имею, так что и не мне судить.

— Вы говорили, что подали иск против американской команды в Федеральный суд Швейцарии. На какой стадии сейчас разбирательство?

— До итогового решения еще далеко. Мы изначально понимали, что история с подобными исками — это всегда процесс на несколько лет. Нам остается лишь ждать.

Никита Мазепин. Пресс-служба фонда «Мы выступаем как один»

В мой фонд обратились ребята из Бельгии, Швеции и Чехии

— Ваш фонд «Мы выступаем как один» работает почти полгода. Могли бы рассказать о кейсах, которыми вы гордитесь?

— В данный момент одна из наших подопечных — легкоатлетка из паралимпийской сборной России — проходит обучение по программе дизайнера интерьеров, чтобы открыть для себя новые возможности в карьере за пределами спорта, другая спортсменка планирует стать спортивным психологом, поэтому фонд одновременно предоставляет ей психолога, чтобы преодолеть внутренний кризис, и возможности для обучения, чтобы через несколько лет она вернулась на рынок грамотным специалистом и помогла спортсменам справиться с моральными и социальными вызовами.

— На днях ваш фонд подписал соглашение с МГУ, связанное со стартом совместной образовательной программы в университете. Сами готовы прочитать ребятам курс лекций?

— Для них я на все готов. МГУ — это мой родной институт. Преподаватели и декан факультета глобальных процессов дали мне много полезных знаний, которые очень помогли в построении спортивной карьеры.

Никита Мазепин (слева). Пресс-служба фонда «Мы выступаем как один»

— В фонд обращаются спортсмены из других стран?

— Да, со своими запросами к нам пришли ребята из Бельгии, Швеции и Чехии. У них схожие ситуации, как и у наших спортсменов. Отстранение от любимого дела по неспортивным причинам. Пока результата не достигнуто, но я уверен, что все получится. В ближайшие 6-8 месяцев мы вернем им возможность выступать.