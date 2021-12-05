Фанаты в ярости после безумной гонки в Джидде. Что это было?

Судьба титула решится на последнем этапе сезона, но решения судей вызывают вопросы.

Саудовская Аравия

Чемпионат мира

22-й этап

«Гран-при Саудовской Аравии»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 2:06:15.118

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 11.825

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 27.531

4. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 27.633

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 40.121

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 41.613

7. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 44.475

8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 46.606

9. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 58.505

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1:01.358

11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1:17.212

12. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1:23.249

13. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

14. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — не финишировал

17. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — не финишировал

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — не финишировал

19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — не финишировал

20. Мик Шумахер (Германия, Haas) — не финишировал

Дебютный «Гран-при Саудовской Аравии» получился слишком безумным даже по меркам нынешней «Формулы-1». Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вновь подарили зрителям драму, финал которой мы увидим в Абу-Даби.

Несостоявшийся лучший круг в истории «Формулы-1»

С первых тренировок в Саудовской Аравии стало понятно, что «Джидда» действительно является опасной трассой для «Формулы-1». Пусть многим гонщикам удалось избежать серьезных аварий в практиках, узкие скоростные повороты и бетонные стены не давали расслабиться ни пилотам, ни болельщикам.

В субботу зрители получили одну из самых нервных квалификаций в сезоне. Льюис Хэмилтон ожидаемо завоевал поул-позицию, однако Макс Ферстаппен стал ярчайшим гонщиком сессии. Пилот «Ред Булл» удивил своей скоростью «Мерседес» и до последнего претендовал на старт с первой позиции. В своей заключительной попытке голландец атаковал на грани, рискуя закончить квалификацию в стене. Макс идеально прошел 26 поворотов из 27, однако, готовясь завершить самый зрелищный круг в истории чемпионата, ошибся и ударился об отбойник. Таким образом, Ферстаппен довольствовался лишь третьей позицией на старте, уступив в квалификации еще и напарнику Хэмилтона Валттери Боттасу.

Компанию голландцу на третьем ряду решетки составил Шарль Леклер. Серхио Перес, Пьер Гасли, Ландо Норрис и Юки Цунода начинали гонку позади лидеров, а десятку квалификации замкнули Эстебан Окон и Антонио Джовинацци. С последнего ряда стартовали гонщики «Хаас»: Мик Шумахер вновь оказался быстрее россиянина Никиты Мазепина.

Старт без намека на безумие

Несмотря на серьезный удар и возможные проблемы с трансмиссией, в «Ред Булл» решили не менять коробку передач на болиде Ферстаппена перед гонкой, что в противном случае привело бы к штрафу в виде потери пяти позиций на старте. Ранее на «Гран-при Монако» после аварии Леклера в квалификации в «Феррари» также оставили старую коробку передач на машине монегаска. В итоге Шарль не смог добраться даже до стартовой решетки. «Быки» в Саудовской Аравии пошли на серьезный риск.

Вопреки ожиданиям старт и первые круги вышли спокойными. Гонщики «Мерседес» не подпустили Ферстаппена к лидирующим позициям. Перес попытался атаковать Леклера, но не смог пройти монегаска. Норрис и Окон обогнали Гасли, а Даниэл Риккьярдо и Фернандо Алонсо ворвались в очковую десятку.

На десятом круге спокойствие нарушил Мик Шумахер. Немецкий гонщик потерял машину в коварнейшем повороте «Джидды» и попал в серьезную аварию. С Миком все было в порядке, а появление машины безопасности не вызывало ни у кого вопросов. Некоторые гонщики воспользовались ситуацией. Хэмилтон и Боттас заехали в боксы, а Макс решил остаться на трассе и вышел в лидеры заезда. До своего пит-стопа Валттери сильно оттормаживал Ферстаппена, что вызвало ярость голландца и всего гаража «Ред Булл». Тем не менее гнев быстро сменился на радость, так как дирекция гонки вывесила красный флаг.

? RED FLAG (LAP 15/50) ?



The red flag flies again — Perez, Mazepin and Russell are all out after a melee on the restart#SaudiArabianGP ?? #F1 pic.twitter.com/J6fM3pn9cY — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Красные флаги вносят свои коррективы

Маршалы не были в состоянии быстро восстановить барьер, в который въехал Шумахер, поэтому потребовалась полная остановка гонки. Это сыграло на руку гонщикам, решившим не совершать пит-стоп под сейфти-каром. По правилам пилоты могут менять покрышки на пит-лейне во время режима красного флага. Получается, благодаря рискованному решению «быков» не зазывать Макса в боксы Ферстаппен начинал рестарт на свежих шинах в роли лидера. Хэмилтон ожидаемо был недоволен остановкой гонки, однако ранее в сезоне в Имоле такая же ситуация помогла британцу.

Дирекция гонки приняла решение провести рестарт с места. Новая стартовая десятка выглядела следующим образом: Ферстаппен, Хэмилтон, Боттас, Окон, Риккьярдо, Леклер, Гасли, Перес, Сайнс и Джовинацци. Больше всего не повезло Норрису — он начинал рестарт лишь 14-м. Возобновление заезда ожидаемо превратилось в еще больший хаос.

Ферстаппен проиграл старт Хэмилтону, но голландец не собирался сдаваться. Лидируя, Льюис не оставил места голландцу, и Макс срезал первый поворот, заблокировал британца и вышел на первую строчку. Суматохой воспользовался Окон, который вырвался на второе место. Позади лидеров завал привел к очередному красному флагу. Леклер развернул Переса, а Джордж Расселл, пытаясь увернуться от мексиканца, резко затормозил. В британца на полной скорости влетел Никита Мазепин, что привело к жесткому удару. Пилоты избежали серьезных травм, но остановка гонки была очевидным решением дирекции заезда.

За свою «выходку» в первом повороте Ферстаппен мог получить штраф, но судьи пошли на переговоры с «Ред Булл». «Быки» одобрили предложение начинать рестарт гонки с третьей позиции позади Хэмилтона. Неожиданным обладателем поула стал Эстебан Окон. Гоночный директор FIA Майкл Маси вновь объявил о рестарте с места, так что напряжение не покинуло «Джидду».

Окон ожидаемо не смог удержать лидерство, однако сыграл ключевую роль в борьбе за чемпионство между Ферстаппеном и Хэмилтоном. Льюис быстрым рывком опередил Окона, но оставил место на трассе для Макса. Голландец воспользовался ситуацией и нырнул в первый поворот, решившись на двойной обгон за лидерство. Британец оказался зажат между Максом и Оконом и совершил контакт с французом, но повреждений не получил. Таким образом, Ферстаппен вышел в лидеры, а Хэмилтон на следующем же круге прошел Эстебана и погнался за своим главным соперником.

Гонщик «Мерседес» стремительно сократил отрыв, но недолгий режим виртуального пейс-кара дал лидерам время на передышку. Причиной ему стали многочисленные обломки, оставленные на трассе после столкновений Цуноды с Феттелем, а позже Себастьяна с Кими Райкконеном.

The moment @LewisHamilton drew level in the championship fight, with victory in Saudi Arabia ??#SaudiArabianGP ?? #F1 pic.twitter.com/plmETztmoh — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Новое столкновение Макса и Льюиса

После возобновления заезда Льюис принялся атаковать Макса. Это привело к новым противоречивым моментам в борьбе лидеров сезона. Британец вновь пытался пройти голландца в первом повороте, но Макс срезал и перекрыл дорогу Льюису, оставив позицию лидера за собой. Позже в «Ред Булл» приняли решение отдать первую строчку гонщику «Мерседес». Ферстаппен затормозил, а Льюис, не поняв намерений оппонента, влетел в Макса. Британец повредил переднее антикрыло, и никто не понимал, что происходит. Позже Макс снова пропустил Хэмилтона, а судьи в придачу наказали Ферстаппена пятью секундами за срезку в первом повороте.

Странная гонка завершилась победой и быстрым кругом Льюиса Хэмилтона. Макс Ферстаппен проиграл британцу, но после такого заезда будет много разговоров по поводу решений судей и действий главных соперников в борьбе за чемпионство. Перед последним этапом сезона претенденты на титул сравнялись по очкам. Гонщиков ждет исторический финал сезона в Абу-Даби.

Валттери Боттас буквально перед финишной чертой опередил Окона и завоевал подиум. Риккьярдо и Гасли финишировали позади, а Леклер, Сайнс, Джовинацци и Норрис замкнули очковую десятку самой сумасшедшей гонки сезона.