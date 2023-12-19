Ферстаппена хотят женить на бывшей девушке Квята. Главная звезда «Формулы-1» сопротивляется

Макс пока не готов к свадьбе с Келли Пике, несмотря на давление СМИ.

Макс Ферстаппен в прошлом сезоне «Формулу-1» не только в третий раз стал чемпионом мира, но и установил фантастический рекорд по количеству (19 в 22 гонках 2023 года) побед. Все неплохо у лидера «Ред Булл» и на личном фронте — вот уже три года он находится в отношениях с Келли Пике, бывшей девушкой и матерью ребенка российского пилота Даниила Квята. Однако, несмотря на настойчивость со стороны СМИ, Макс пока отказывается вести свою подругу под венец. При этом в межсезонье Ферстаппен проявляет креатив в общении с другими пилотами — так он подколол финского пилота Валттери Боттаса, вручив ему оригинальный художественный «голый» альбом.

Спонтанно, но не сейчас

В свои 26 лет Ферстаппен превратился в явного лидера «Ф-1». Но при этом он остается довольно простым парнем в жизни, который любит животных и хочет простого человеческого счастья. Так, недавно он заявил, что мечтает завести 100 котов, пусть в данный момент у него только два. Что касается его отношений с дочерью трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике, то с Келли Макс начал встречаться в 2020 году уже после ее расставания с Квятом. Ферстаппена не смутили разница в возрасте с Келли (она старше его почти на девять лет), а также родившаяся в 2019-м от Квята дочь бразильской модели Пенелопа.

Фото Global Look Press

Причем Макс прекрасно ладит с Пенелопой. Но при этом заявляет, что не собирается пытаться занять место ее биологического отца, то есть Квята. «Всегда очень важно, чтобы у ребенка были хорошие отношения со своим папой, как у Пенелопы с ее отцом. Но мы с ней тоже очень хорошо ладим. Она очень мила», — цитировал Ферстаппена недавно thesportsrush.com.

На днях вышло откровенное интервью голландца изданию Blick, где Макса буквально пытали по поводу того, когда же он поведет Келли под венец. Но, судя по всему, Ферстаппен не собирается торопиться.

«Жениться? Я? Теперь вы публично давите на меня, чтобы я назначил дату свадьбы! Но я не знаю, время покажет. На данный момент очень счастлив с Келли, но лично у меня нет расписания, когда надо делать ей предложение. Предполагается, что все произойдет спонтанно», — заявил Макс с улыбкой. После чего добавил, что однажды настанет подходящий день, когда они решат «закрепить отношения на бумаге».

Своя команда и голые ягодицы для Боттаса

По словам Ферстаппена, очень важно, что Пике, как и сам Макс (его отец Йос Ферстаппен был напарником Михаэля Шумахера), выросла в семье пилота «Ф-1» и прекрасно знакома со всеми нюансами такой жизни. Поэтому семья для трехкратного чемпиона мира из Нидерландов является той самой очень важной «тихой гаванью», которая и помогает ему концентрироваться на гонках и побеждать. И, судя по всему, для него штамп в паспорте не имеет большого значения. Имеет ли он значение для Келли Пике, сказать сложно, но в любом случае она активно и публично поддерживает своего молодого человека, а их отношения со стороны выглядят практически идиллическими.

Фото Global Look Press

Понятно, что Ферстаппен быстро повзрослел — сейчас он уже не тот юнец, который разбивал болиды «Ред Булл» в попытках догнать и перегнать конкурентов. Макс стал более зрелым и уже периодически рассуждает о возможном завершении карьеры пилота «Формулы-1» после 2028 года. При этом никак не связывает возможную свадьбу и уход из гонок. Но он уже задумывается о своем будущем, дав понять, что хотел бы стать руководителем гоночной команды.

«Определенно, я был бы серьезным боссом. Возможно, немного старомодным, потому что делал бы акцент на результатах, а не на социальных сетях. Я просто хочу побеждать», — заверил Макс Blick. Он, кстати, уже анонсировал создание своей команды в категории GT3, так что начал переходить в этом вопросе от слов к делу. Но все равно по-прежнему не прочь забыть про серьезность и подшутить над коллегами. Так, в рамках традиционной для «Формулы-1» новогодней игры «Тайный Санта», в которой один человек из группы пилотов дарит по жребию подарок другому гонщику, Ферстаппену в качестве «объекта» достался Боттас.

И Макс подарил финну художественный альбом с картинами и скульптурами с голыми ягодицами. Причем все лица на этих картинах и скульптурах были заменены на фото Валттери. Этот альбом стал отсылом к недавнему выходу календаря, для которого Боттас снялся обнаженным в рамках кампании по сбору средств для научных исследований в области рака простаты.