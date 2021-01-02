Ферстаппен увел женщину у Квята. Еще одно поражение Даниила?

Дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Келли Пике после расставания с Даниилом Квятом не долго оставалась в статусе матери-одиночки.

С началом нового года один из лучших гонщиков «Формулы-1» 23-летний голландец Макс Ферстаппен перестал скрывать отношения с блогером и моделью Келли Пике. Слухи о романтических отношениях этой пары ходили с осени, а теперь любовники переслали скрываться от посторонних, почти синхронно опубликовав в соцсетях совместные фото. Нюанс в том, что представительница знаменитой бразильской гоночной семьи, во-первых, старше своего нового бойфренда на девять лет. А, во-вторых, она всего год назад рассталась с российским гонщиком Даниилом Квятом, которому в 2019 году родила дочь Пенелопу. Как шутят голландские СМИ, Ферстаппен сменил Квята в «Пике тим».

Член семьи

Именно Макс в 2016 году стал заменой Даниилу в команде «Ред Булл». После знаменитого «торпедирования» Себастьяна Феттеля на «Гран-при России» австрийский коллектив провел экстренную рокировку своих пилотов, и не прогадал. Квят после этого так и не смог выйти на топ-уровень и нынешней зимой во второй раз за последние три года остался без работы. А вот Ферстаппен сейчас является чуть ли не единственным пилотом королевской серии, кто способен дать бой «Мерседесам», несмотря на техническое превосходство немцев. Теперь же голландец нанес поражение россиянину не только на треке, но и в личной жизни. Хотя, навряд ли Келли сразу ушла от Даниила к Максу — отношения россиянина и бразильянки разрушились намного раньше.

Об романе Даниила и Келли стало известно в 2017 году, когда бразильянка опубликовала в своих соцсетях черно-белый совместный снимок со словом «Любовь» по-русски. Это был очень сложный период в гоночной карьере Даниила, когда он на фоне спортивных неудач рассорился с руководством «Ред Булла» и был уволен даже из дочерней команды «Торо Россо». Многие тогда решили, что при помощи отношений с представительницей одной из самых знаменитых семей автоспорта россиянин пытается стать в мире больших гонок своим. Еще одним шагом в этом направлении в 2018 году мог стать контракт Квята с менеджером Николя Тодтом, сыном президента Международной федерации автоспорта Жана Тодта.

Келли Пике — дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» 1980-х года Нельсона Пеке и голландской фотомодели Сильвии Тамсма. Брат Келли Нельсон Пике-младший в 2008-2009 годах выступал в королевской серии за «Рено» и ушел оттуда после скандала с предумышленной аварией на «Гран-при Сингапура». В 2015 году Нельсиньо выиграл чемпионат «Формулы Е», где в этот же период его сестра Келли работала штатным видеоблогером. Сводный брат Нельсиньо и Келли Педро Пике сейчас тоже пытается пробиться в гоночную элиту, и в прошлом году выступал в «Формуле-2». В общем, бразильский клан очень мощный и влиятельный.

Мучительные отношения

Келли поддерживала Даниила на протяжении двух лет, а в 2019 году родила ему дочь (эта новость совпала с долгожданным подиумом Квята на «Гран-при Германии»). Но почти сразу после появления ребенка отношения пары полетели под откос. Пике удалила в Instargam все совместные фото с Квятом (у селебрити это почти всегда означает разрыв отношений) и написала странный пост про мусор и цветы: «Розы красные, фиалки синие, мусор выбрасывают, как и тебя». В сториз женщина еще больше развила тему, явно проехавшись по бывшему: «Тот, кто столкнулся с тяжелым человеком и прошел мучительные отношения, становится на шаг ближе к тому, кто подарит любовь. Наш путь бесконечен, мы сходимся со многими, но каждый случай уникален. Но неизменно то, что мы встречаем нужных людей в нужное время».

После разрыва с Квятом Келли активно публиковала в соцсетях снимки в компании других мужчин, чем спровоцировала мощный хейт со стороны болельщиков Даниила. При этом сам Квят оставался суперкорректен, и минувшей осенью в интервью «СЭ» уверял, что продолжает общаться со своим ребенком. Сама дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» весной утверждала, что Даниил и она — «лучшие друзья». Как бы то ни было, теперь Келли, видимо нашла новую любовь. Наверняка голландские корни женщины сильно облегчают ее общение с Максом. Хотя выглядит эта формулическая «Санта-Барбара» несколько странно. «Всех с Новым годом! Давайте сделаем так, чтобы он запомнился всем. Желаю всем успехов, счастья и найти свою любовь», — подписал совместное с Келли пляжное фото Ферстаппен.

Макс после трех лет романа со студенткой Вестминстерского университета Диларой Санлик осенью прошлого года объявил, что его сердце свободно. Дирала — член супербогатой семьи Сваровски, но это не помогло ей сохранить отношения с Ферстаппеном. Накануне «Гран-при Португалии» журналист телеканала RTL Кай Эбель брал интервью у Макса и огорошил гонщика, первым же вопросом поинтересовавшись его личной жизнью. «Хорошее начало! Честно? Это и будет первый вопрос? — удивился гонщик. — Ладно. Я снова один». Но буквально через месяц в сети появились совместные фото Ферстаппена с Келли и посты Макса под сообщениями бывшей девушки Квята. И уже тогда все стало более-менее понятно.