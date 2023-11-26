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Сегодня, 20:00

Апофеоз доминирования. Ферстаппен и «Ред Булл» уничтожили «Формулу-1»

Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл заключительный этап года «Гран-при Абу-Даби»
Эрик Расулев
Корреспондент отдела спорта
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Автогонщик Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен.
Фото AFP
«Мерседес» собрал объедки с праздничного стола.

«Гран-при Абу-Даби»
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)
2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 17,993
3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 20,328
4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 21,453
5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 24,284
6. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 31,487
7. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 39,512
8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 43,088
9. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 44,424
10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 55,632
11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, AlphaTauri) — 56,229
12. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 66,373
13. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 70,360
14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 73,184
15. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 83,696
16. Логан Сарджент (США, Williams) — 87,791
17. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 89,422
18. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
19. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
20. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1 круг

Несмотря на то что в 2023-м «Формула-1» из-за стихийного бедствия недосчиталась этапа в Имоле (и тем самым не смогла побить рекорд в 23 гонки за год), завершившийся сезон произвел впечатление самого затянутого за всю историю чемпионата. Виной тому стала абсолютно предсказуемая победа Макса Ферстаппена и его команды в зачете пилотов и Кубке конструкторов соответственно. Намеки на третий титул нидерландца читались едва ли не после первого «Гран-при» в Бахрейне, а после досрочного чемпионства Макса оставшийся сезон превратился в неоправданно длинный эпилог, где прочие гонщики и команды делили второстепенные награды. Судьба последней из них решилась в довольно зрелищной борьбе на трассе «Яс Марина» в это воскресенье.

Макс Ферстапен на&nbsp;подиуме. Ферстаппен поехал за третьим титулом. Итоги «Гран-при Бахрейна»

Гениальный ход Леклера и «гениальная» стратегия «Феррари»

После того как личное золото пополнило коллекцию лидера «быков», а серебряную награду чемпионата с горем пополам взял его напарник Серхио Перес, пожалуй, единственная интрига, которая еще могла сподвигнуть болельщиков на просмотр финала этого сезона, оставалась в Кубке конструкторов. Первое место здесь тоже ожидаемо забрал «Ред Булл», оформив победу даже раньше самого Ферстаппена, но спор за вице-чемпионство между «Феррари» и «Мерседес» продлился до последней гонки.

Автогонщик Шарль Леклер
Фото Reuters

Накануне старта разрыв между догонявшей Скудерией и удерживавшими вторую строчку «трехлучевыми» составлял минимальные 4 очка. Субботняя квалификация «Гран-при Абу-Даби» завершилась нелепым вылетом из топ-10 представителя каждой из команд — Карлос Сайнс ехал быстрый круг на «загруженном» машинами треке и стал только 16-м, в то время как звезда «Мерседес» Льюис Хэмилтон не смог найти скорость и показал 11-е время. Вместе с этим Шарль Леклер удивил невероятным настроем на результат, уступив поулу Ферстаппена чуть больше десятой секунды. Этот заряд сохранился у монегаска и на гонку.

После двух безуспешных и по большому счету бесперспективных, учитывая огромное преимущество «Ред Булл», атак на Ферстаппена на первом круге Шарль обосновался на втором месте, пока Джордж Расселл сражался с двумя «Макларен» на пути к подиуму. Даже финиш в первой тройке одной машиной обеспечивал «Мерседес» победу над «Феррари», что казалось актуальным на фоне ехавшего явно не лучшую гонку Хэмилтона. В итоге в Абу-Даби за второе место командного зачета пришлось сразиться именно Расселлу и Леклеру.

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Вторая «Феррари» Сайнса выбыла из этой борьбы то ли из-за «сломавшейся» стратегии с долгим отрезком на «харде» и переходом на «медиум» под занавес гонки, то ли из-за «гениального» плана итальянской команды с самого начала. Так или иначе, испанец явно «пересидел» с изношенными шинами на трассе, вылетел из зачетной зоны, а после пит-стопа уже не успел никого догнать. Возможно, Карлос слишком рано стер первый комплект «хардов», из-за чего вместо одной остановки ему пришлось делать две, либо в «Феррари» действительно надеялись на выезд сейфти-кара, о чем инженеры сообщали гонщику по радио.

Тем не менее весь командный мостик Скудерии обставил Леклер, предложивший весьма остроумную комбинацию. Чтобы выбить Расселла с третьего места, Шарль пропустил вперед Переса, а сам решил задержать шедшего следом Джорджа. Расчет делался на то, что Чеко, на котором висел штраф в 5 секунд за выдавливание с трассы Ландо Норриса, успеет оторваться от пилота «Мерседес» на необходимое время, а значит, даже с наказанием займет третье место в классификации. Несмотря на столь изящный ход Леклера, придуманный им во время пилотирования на скорости под 300 километров в час, под клетчатым флагом Пересу не хватило какой-то секунды отрыва. Расселл забрал последнюю ступеньку на подиуме, а «Мерседес» с преимуществом в три очка — последнюю оставшуюся награду чемпионата, в котором «Ред Булл» наслаждался невиданным доминированием.

Болид Макса Ферстаппена
Фото Reuters

Ферстаппен замахнется на чемпионский «покер»

Взявший уже третий титул подряд Макс Ферстаппен может, если выражаться по-футбольному, оформить своеобразный покер уже в следующем году. Хотя вторая половина прошедшего сезона отметилась явной прибавкой в скорости у конкурентов «Ред Булл», и даже целой «шальной» победой Сайнса в Сингапуре, говорить о каком-то заметном прогрессе остальных команд не приходится. При прочих равных следующий, 2024 год отметится скорее наверстыванием тех же «Макларен», «Мерседес» и «Феррари», которые в лучшем случае добьются чуть большего числа побед, чем в 2023-м. После финиша гонки в Абу-Даби Ферстаппен справедливо отметил, что такого преимущества им с командой вряд ли удастся достичь снова, но четвертое чемпионство нидерландца все равно выглядит самой реальной перспективой на ближайшее время.

Болельщики Макса Ферстапенна. «Формула-1» теряет зрителей. Отсутствие интриги — главный кошмар королевской серии

Сколько бы ни исправляли свои ошибки преследователи, им все равно будет противостоять гений Эдриана Ньюи — создателя официально лучшей машины за семьдесят с лишним лет существования «Формулы-1». И можно быть уверенным, что британский конструктор еще с августа, когда команды традиционно начинают создавать новые болиды, работает над очередным сюрпризом для всего пелотона. Впрочем, определенный сюрприз для «быков» может приготовить и королевская серия. Учитывая, что уровень популярности «Ф-1» из-за бесконечных успехов «Ред Булл» начинает неуклонно идти вниз, в правила могут внести невыгодные команде Ферстаппена корректировки. Причем сделать это (как уже бывало не раз) в последний момент перед стартом сезона, чтобы точно смешать все карты. А там наступит и 2025-й, где «гранды» будут больше заняты переходом на новый регламент, чем переписыванием невероятных рекордов, установленных Супер-Максом и его неуязвимым RB19.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 575. 2. Серхио Перес — 285. 3. Льюис Хэмилтон — 234. 4. Фернандо Алонсо — 206 5. Шарль Леклер — 206. 6. Ландо Норрис — 205. 7. Карлос Сайнс — 200. 8. Джордж Расселл — 175. 9. Оскар Пиастри — 97. 10. Ленс Стролл — 74. 11. Пьер Гасли — 62. 12. Эстебан Окон — 58. 13. Александр Албон — 27. 14. Юки Цунода — 17. 15. Валттери Боттас — 10. 16. Нико Хюлькенберг — 9. 17. Даниэл Риккьярдо — 6. 18. Гуаньюй Чжоу — 6. 19. Кевин Магнуссен — 3. 20. Лиам Лоусон — 2. 21. Логан Сарджент — 1. 22. Ник де Врис — 0.
Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 860. 2. Mercedes — 409. 3. Ferrari — 406. 4. McLaren — 302. 5. Aston Martin — 280. 6. Alpine — 120. 7. Williams — 28. 8. AlphaTauri — 25. 9. Alfa Romeo — 16. 10. Haas — 12.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Джордж Расселл
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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