Хэмилтон сначала подарил награду болельщику, но теперь хочет ее вернуть. Загадочная история в Баку

Тайна потерявшегося приза после церемонии награждения ФИА.

Даже когда сезон завершился, Льюис Хэмилтон продолжает генерировать инфоповоды. На этот раз эпатажный спортсмен решил отказаться от награды за третье место по итогам года. Семикратный чемпион мира якобы отдал приз первому попавшемуся незнакомцу — и был таков. Однако позже выяснилось, что приз у британца могли украсть. Интересно еще и то, что ранее Хэмилтон возмущался тем, что церемония награждения Международной федерации автоспорта FIA Gala проходит в Баку. Льюис недоволен отношением властей Азербайджана к экологии. Так что в итоге будет с наградой?

Приз у Хэмилтона могли украсть за кулисами

Льюис уже не номер один в «королевских гонках» с точки зрения собственно спорта. Зато до сих пор уверенный лидер F1 по части медийных скандалов. Так, даже рядовая, казалось бы, история с награждением по итогам сезона не могла пройти в его случае спокойно. Как вскоре выяснилось, британец отказался от награды за третье место в чемпионате. Вернее, принял приз и передарил его некоему Нихаду Несирли, рассказавшему об удивительном подарке от семикратного чемпиона мира в соцсетях. «Я был в пятницу на церемонии награждения. Льюис Хэмилтон отдал мне этот приз и ушел. Теперь приз у меня дома», — рассказал Несирли своим подписчикам. После того как его заподозрили в излишней фантазии, Нихад приложил к оригинальной записи фотосвидетельство — селфи с призом у себя в гостиной. Сам Хэмилтон на текущий момент ситуацию никак не комментировал.

В отличие от команды пилота. Согласно официальному заявлению «Мерседес», Хэмилтон свой трофей никому не дарил. «Сразу после ухода со сцены, как и на многих предыдущих церемониях вручения призов, Льюис принял предложение официальных лиц, отвечавших за организацию мероприятия, отправить трофей команде и обеспечить его доставку. Мы можем подтвердить, что Льюис не отдавал свой трофей никому в качестве «подарка», как было заявлено ранее», — заявили представители команды. Авторитетный портал Planet F1 представил другую версию событий. Якобы трофей Хэмилтона был оставлен на столе за кулисами — после того как Льюис передал его одному из официальных лиц на церемонии. В настоящее время в «Мерседес» пытаются выяснить, что именно случилось с трофеем после того, как все сотрудники покинули церемонию.

Фото Global Look Press

Льюис хочет, чтобы FIA сократила число необязательных перелетов

Так или иначе, все запомнили первоначальную реакцию Хэмилтона на приглашение в Баку, где и прошел ежегодный банкет по итогам сезона FIA Gala. Он подверг сомнению целесообразность выбора столицы Азербайджана в качестве места проведения церемонии. Перед началом церемонии Хэмилтон сказал СМИ: «У меня нет никаких особых эмоций, хотя мне очень нравится Баку. Это очень красивое место, но у меня возникает вопрос: действительно ли FIA думает об экологии? Потому что на мероприятие прилетело очень много людей. FIA находится в Париже, было бы проще оставаться там». С 2019 года FIA Gala проводится в Европе — Париже, Женеве и Болонье. В следующем церемонию и вовсе планируется провести в Африке, в Руанде. К Азербайджану Льюис относится негативно из-за отношения властей к проблеме экологии в стране при добыче полезных ископаемых.

Кроме того, Хэмилтон призывает организацию ограничить число авиаперелетов. Ведь на церемонию в центре Европы, по мнению пилота, собраться было бы гораздо проще. «Очень многие люди сюда прилетели издалека», — поясняет он свою позицию, хотя и добавляет позитивные комментарии касательно бакинской арены, на которой прошла церемония, и отмечает, что был рад увидеть людей из своей индустрии. «Этим вечером мы собрались все вместе, чтобы отпраздновать славные достижения всех замечательных людей, работающих в автоспорте, и всех гонщиков, с которыми в течение года мне не удается увидеться», — сказал Льюис. Так что существует вероятность, при которой Хэмилтон и правда на эмоциях отдал приз первому встречному — то ли из протеста, то ли из-за недовольства результатом. Все-таки третье место — явно не то, о чем он мечтал, несмотря на техническое отставание от «Ред Булл».

Только вот за такой ход могли последовать серьезные санкции. Ведь Хэмилтон и так лично принимал участие в традиционной гала-церемонии FIA впервые с 2020 года. И два года назад он получил денежный штраф от федерации за то, что не явился на мероприятие в знак протеста. Наказание за демонстративное неуважение к награде могло быть куда значительнее, поэтому «Мерседес» и пытается теперь уладить все, так как ситуация получила медийную огласку. Так или иначе, шансов на то, что награда останется в доме у Несирли, немного — скорее всего, ему сделают предложение, от которого невозможно отказаться.