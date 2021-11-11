Мазепин ставит на Ферстаппена и не жалуется на усталость. Российский гонщик готовится к «Гран-при Бразилии»

Пилот «Хаас» считает, что для новичков чемпионата спринтерские гонки на незнакомых трассах — это тяжело.

«Гран-при Бразилии» закроет турне по Америке, после чего «Формула-1» отправится на Ближний Восток. Своими ожиданиями от уик-энда в Сан-Паулу, где запланирована также спринтерская гонка, поделился пилот «Хаас» Никита Мазепин. Возможно, бразильский этап — последний шанс для гонщиков американской команды набрать очки в этом сезоне.

Об отношении к спринтерским гонкам

Спринт точно имеет право на жизнь. Можно посмотреть на успех спринтерской гонки в Сильверстоуне. Я слышал, что суммарно посты «Формулы-1» в социальных сетях набрали миллиард кликов за уик-энд «Гран-при Великобритании». Это не может не радовать гонщиков. Эта спринтерская гонка для меня будет труднее. Я на этой трассе не был. С одной тренировкой перед квалификацией, которая будет завтра вечером, трудно показать свой максимум. Для новичков чемпионата спринтерские гонки на незнакомых трассах — это тяжело. А так формат мне очень нравится.

О насыщенном календаре «Ф-1»

Конечно, я устаю. Это нормально, когда у вас гонки каждые выходные и многочасовые перелеты. Например, в это воскресенье был перелет 14 часов. Потом будет восемь часов разницы во времени с Катаром и всего два дня на адаптацию. Но я бы сказал, что не имею права жаловаться. Рад, что имею возможность выступать в этом чемпионате. Труднее всего приходится команде — механикам и инженерам. Они начинают работать раньше, чем гонщики, и заканчивают позже. И далеко не все летают бизнес-классом. Так что им во время этих трех недель приходится особенно трудно. К тому же, как вы знаете, доставка машин «Формулы-1» в Бразилию опаздывает, они вовремя не приехали и, как я понимаю, приедут только сегодня ночью, так что механикам придется работать без сна и потом в пятницу трудиться весь день.

О поражениях от Мика в квалификациях и слабой машине

В первую очередь, речь идет о знакомстве с трассой и подготовке перед уик-эндом. В большинстве случаев мы приезжаем на уик-энд не настолько подготовленными, как остальные команды. Девять команд «Формулы-1» используют симулятор, мы — нет. Также это связано с тем, что машина этого года не отличается своей хорошей характеристикой. Мне труднее под нее подстроиться, поскольку те машины, на которых я выступал и готовился к выступлениям в «Ф-1», сильно отличались по своим характеристикам и поведению на трассе.

Аэродинамический пакет, который сложился у «Хаас», уже не изменить. Мы не дорабатываем машину, не вкладываем ни доллара в то, чтобы изменить характеристику. Поэтому мне остается только подстроиться под эту машину. Но я считаю, что ее поведение не подходит моему стилю вождения. Постараюсь изменить ситуацию в следующем году.

О тяжелом моменте в сезоне

Понимания, как его преодолеть ментально, нет. Я каждый четверг надеюсь, что пятница будет более простой в работе и мы начнем с правильных стартовых настроек, но последние пару уик-эндов нам приходилось работать, чтобы возвращать машину в тот формат, чтобы ехать быстро.

Было непросто, потому что моя команда инженеров менялась: уходил гоночный инженер, вместо него я работал с главным. Аяо Комацу — фантастический специалист, но у нас не было опыта совместной работы. Потом сменился перформанс-инженер. Команда начала меняться в ходе сезона, а новому человеку трудно моментально влиться в рабочую среду, что сказывалось на работе. Из-за этого приходилось постоянно что-то менять перед третьей тренировкой в субботу.

О претендентах на чемпионский титул

Расстановка сил меняется от сессии к сессии, от гонки к гонке. Например, в Мексике на третьей тренировке сильнее были гонщики «Ред Булл», квалификацию выиграл «Мерседес», а победу в гонке одержал Макс. Я бы сказал, что нас ждет очень интересная развязка сезона. Лично мне кажется, что «Ред Булл» в комбинации Макса и Чеко Переса выглядит предпочтительнее в борьбе за титул.