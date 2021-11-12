«Мерседес» загнан в угол. Ждать ли последнюю аварию лидеров в сезоне на этапе со спринтом?

Ферстаппен и Хэмилтон в этом году сталкивались на каждом «Гран-при» с необычным форматом.

«Гран-при Бразилии» закроет турне по Америке, после чего «Формула-1» отправится на Ближний Восток. По итогам этапа в Мексике отрыв между лидерами вырос до 19 баллов, однако даже с таким преимуществом Макс Ферстаппен не будет себя комфортно чувствовать в Сан-Паулу.

Отрыв растет, но интрига не гаснет

Одержав в Мехико девятую победу в сезоне, лидер чемпионата Макс Ферстаппен еще на один шаг приблизился к своему первому титулу. Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявлял, что чемпионство будет у голландца в кармане, если он победит в десяти гонках этого года. Успех в Бразилии математически не позволит Максу завоевать титул, однако в финале сезона Ферстаппен станет фаворитом в битве за чемпионство.

А предпосылок к победе голландца на «Интерлагосе» существует немало. Бразильская трасса, равно как и мексиканская, расположена высоко над уровнем моря, что дает преимущество «Ред Булл». Пусть в прошлом году «Формула-1» не прилетала в Бразилию, в 2018-м и 2019-м Макс был в другой лиге по сравнению с остальными в Сан-Паулу. Три года назад лишь странное поведение кругового гонщика Эстебана Окона не позволило Ферстаппену одержать его первую победу на «Интерлагосе». На «Гран-при Бразилии» — 2019 соперники за титул нынешнего сезона устроили знатное сражение, которое завершилось в пользу пилота «Ред Булл». В этом году Макс может победить второй раз в Бразилии и третий раз подряд в сезоне, но «Интерлагос» приготовил свои сюрпризы.

Этап в Сан-Паулу пройдёт со спринтерской гонкой, а это значит, зрители получат двойное сражение лидеров сезона. Третий спринт должен дать окончательный ответ на вопрос, нужен ли такой формат уик-энда «Формуле-1». Далеко не всем болельщикам понравились нововведения в Великобритании и Италии. Тем не менее как раз на «Сильверстоуне» и «Монце» произошли главные события нынешнего года, а именно столкновения Ферстаппена и Хэмилтона. Спринты явно не являются причиной аварий Макса и Льюиса, однако в Бразилии вероятность нового инцидента довольно-таки высока. «Мерседес» загнан в угол, а Хэмилтону важно не отпустить еще больше Ферстаппена в чемпионате.

Нервы в «Феррари»

«Феррари» наконец-то вернулась на третью строчку Кубка конструкторов. В Мексике итальянская команда могла бы добиться большего, но 18 очков хватило, чтобы опередить «Макларен» в чемпионате. Скудерия разом создала задел в 13,5 балла, что делает именно коллектив Шарля Леклера и Карлоса Сайнса фаворитом на финал сезона. Однако два года назад «Феррари» не удалось набрать очков в Бразилии. С темпом команды всё было в порядке, просто Леклер и тогдашний гонщик Скудерии Себастьян Феттель не поделили трассу и сцепились в жесткой борьбе. Итог: двойной сход, а «Макларен» усилиями нынешнего пилота «Феррари» Карлоса Сайнса завоевал первый подиум с 2014 года.

До такого конфликта на этот раз в стане итальянской команды вряд ли дойдет, однако растет небольшое напряжение между гонщиками. По итогам «Гран-при Мексики» испанский пилот намекнул, что Леклер не позволил ему добиться в гонке большего. В Мехико Сайнс преследовал Шарля всю гонку, и команда попросила монегаска пропустить Карлоса, чтобы испанец попробовал угнаться за Пьером Гасли. Сайнс не догнал француза и вернул позицию Леклеру, но испанец все равно остался недоволен, что провел слишком много времени позади напарника. Гонщики проводят лишь первый сезон в качестве партнеров, а уже начинают сражаться за первое место в команде. «Феррари» явно «не хватало» дополнительной головной боли в концовке года.

Гасли надеется на второй подиум в Бразилии подряд

Выгоду из проблем внутри «Феррари» и ее борьбы с «Макларен» может извлечь Пьер Гасли. В Мексике именно француз был лучшим из остальных гонщиков пелотона, заняв по итогам гонки четвертую строчку. На прошлом этапе в Бразилии пилот «Альфа Таури» в эмоциональном стиле завоевал свой первый подиум в карьере. Пьер находится в отличной форме, так почему бы не помечтать о втором подряд пьедестале на «Интерлагосе»? Спринтерская гонка вполне может перемешать пелотон, а потенциальный дождь добавит непредсказуемости. Однако и без вспомогательных факторов Гасли готов добиться высокого результата в Бразилии. «Альфа Таури» сравнялась с «Альпин» по очкам в Кубке конструкторов, так что успех француза сильно поможет команде из Фаэнце в борьбе за пятую строчку.

А вот кому спринтерская квалификация, дождь и драма лидеров точно бы пригодились, так это «Хаасу», где выступают Никита Мазепин и Мик Шумахер. В типичных условиях у россиянина и немца нет шансов на финиш в десятке, но сумасшедшее развитие событий впереди поможет напарникам зацепиться за очки в гонке. На итальянском этапе со спринтом Мазепин выбил Шумахера, но в Бразилии партнеры по команде понимают, что шансов принести «Хаас» хоть какие-то очки в этом сезоне все меньше и меньше, поэтому ставки в Сан-Паулу будут высоки.

Расписание уик-энда

12 ноября, пятница

18.30 Первая тренировка

22.00 Квалификация

13 ноября, суббота

18.00 Вторая тренировка

22.30 Спринт

14 ноября, воскресенье

20.00 Гонка

«Интерлагос»

Длина круга — 4,309 км

Количество кругов — 71

Дистанция гонки — 305,909 км