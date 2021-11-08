Поддержка местных трибун не помогла Серхио опередить Хэмилтона в борьбе за серебро.

Мексика. Чемпионат мира. 19-й этап

«Гран-при Мексики»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 16,555

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 17,752

4. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 63,845

5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 81,037

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1 круг

7. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

8. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

13. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 2 круга

15. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 2 круга

16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2 круга

17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

18. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 3 круга

Не финишировали: Мик Шумахер (Германия, Haas), Юки Цунода (Япония, AlphaTauri).

Пусть «Гран-при Мексики» — 2021 не стал запоминающейся гонкой для зрителей, но фанаты «Ред Булл» точно будут долго вспоминать счастливый для себя этап в Мехико. Макс Ферстаппен одержал третью победу на «Автодроме имени братьев Родригес», увеличив отрыв от Хэмилтона еще на семь очков. Серхио Перес поднялся на подиум и порадовал публику.

«Мерседес» удивил «Ред Булл» в квалификации

Результаты квалификации мексиканского этапа «Формулы-1» вновь доказали, что нельзя верить раскладам перед уик-эндом. Трек расположен высоко над уровнем моря, а исторически «Ред Булл» здесь часто добивался максимума. «Автодром имени братьев Родригес» на бумаге казался трассой «Красных быков». Тем не менее у «Мерседеса» было свое мнение на этот счет.

По итогам тренировок настолько очевидно было преимущество «Ред Булла», что в поул-позиции Макса Ферстаппена или Серхио Переса никто не сомневался. Результаты квалификации оставили руководство «быков» в замешательстве. «Серебряные стрелы» во главе с Валттери Боттасом заняли весь первый ряд стартовой решетки. Соперник Макса Ферстаппена Льюис Хэмилтон начинал заезд вторым, а сам голландец — лишь третьим. Местный герой Серхио Перес квалифицировался четвертым и намеревался порадовать публику финишем на подиуме.

«Серебряные стрелы» показали быстрый темп в нужный момент, однако их соперники из «Ред Булл» в последней попытке не сумели улучшить время. Гонщик младшей команды «быков» «Альфа Таури» Юки Цунода помешал Пересу и Ферстаппену, за что получил порцию критики от пилотов и руководства «Ред Булла».

Впрочем, японец помог своему напарнику Пьеру Гасли слипстримом, и француз квалифицировался пятым. Позади гонку начинали Карлос Сайнс, Даниэл Риккьярдо и Шарль Леклер. Благодаря штрафам других гонщиков десятку стартовой решетки замкнули Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Лэнс Стролл, Эстебан Окон, Ландо Норрис, Юки Цунода и Джордж Расселл получил технические наказания и стартовали с последних рядов. Россиянин Никита Мазепин квалифицировался позади своего напарника Мика Шумахера и начинал гонку 15-м.

Ферстаппен оставил «Серебряные стрелы» позади на старте

Длинная стартовая прямая и узкий первый поворот предвещали нервное начало гонки. Исторически обладатель поул-позиции в Мексике редко оставался лидером заезда после первого круга. К сожалению для Боттаса, статистика повторилась и на этот раз. Финну удался хороший старт, однако Ферстаппен благодаря слипстриму от Валттери набрал скорость, которая позволила голландцу пройти к первому повороту обоих гонщиков «Мерседес». Макс успел выйти на первую строчку, избежав хаоса позади. Даниэл Риккьярдо слишком поздно затормозил на старте и влетел в Боттаса. Финна развернуло, а австралиец потерял переднее антикрыло. После первого круга оба гонщика замыкали протокол.

В конце пелотона также не обошлось без аварий. Эстебан Окон оказался зажат между Юки Цунодой и Миком Шумахером в узком повороте. В столкновении с двумя гонщиками болид француза остался цел, но оба пилота сошли с дистанции из-за поломанных подвесок. Большое количество обломков и две разбитые машины привели к появлению на трассе машины безопасности.

Таким образом, после событийного старта Ферстаппен, Хэмилтон и Перес занимали лидирующие места. Гасли и Леклер остались позади, а в шестерку ворвался Антонио Джовинацци. Тем не менее уже на рестарте итальянец проиграл сражение с Карлосом Сайнсом. Замыкали десятку Феттель, Расселл и Райкконен. Никите Мазепину удался один из лучших стартов в сезоне — россиянин прорвался на 11-ю строчку.

Без драмы

Рестарт получился не столь драматичным, как начало заезда. Обгоны в основном происходили вне очковой десятки. Слабый темп «Хааса» не позволил Мазепину долго задержаться на высокой позиции. Россиянин грамотно оборонялся, но быстро провалился на последнее место.

Риккьярдо и Боттас постепенно прорывались к очкам. Судьи даже не стали рассматривать инцидент на старте, и австралиец обошелся без штрафа. Валттери застрял за Даниэлем и ничего не мог с этим поделать. В дальнейшем Боттасу можно было только посочувствовать: долгий одиннадцатисекундный пит-стоп лишь ухудшил положение дел для финна. В итоге Риккьярдо и Боттас до очков так и не добрались.

Среди лидеров было спокойно. Ферстаппен наращивал отрыв, а Хэмилтон поглядывал в зеркала заднего вида. Местная публика гнала вперед Серхио Переса. Мексиканец сократил отставание от семикратного чемпиона мира «Формулы-1» до двух секунд, однако после пит-стопов ситуация несколько изменилась. Первым среди этой группы в боксы на 30-м круге поехал Льюис. Спустя три круга «Ред Булл» зазвал за свежими покрышками Ферстаппена, оставив на трассе Переса. В итоге Серхио удалось проехать несколько кругов в качестве лидера, благодаря чему он стал первым мексиканцем в истории чемпионата, кому удалось это сделать на домашней трассе. После своего пит-стопа Перес ожидаемо выехал позади Хэмилтона, однако Чеко был нацелен отыграть восьмисекундный гандикап.

Совершив все свои остановки в боксах, гонщики перестали радовать яркими обгонами в гонке. Пьер Гасли уверенно занимал четвертую строчку, а Леклер и Сайнс не могли угнаться за французом. Феттель благодаря правильной тактике прорвался на седьмое место, опережая двух чемпионов Райкконена и Алонсо. Ландо Норрис был последним гонщиком, сменившим покрышки. Оттянутый пит-стоп помог британцу пройти Джовинацци в борьбе за десятую позицию. На финише позиции позади лидеров остались неизменными.

Мексиканская надежда

На последних кругах все внимание было приковано лишь к одному сражению, а именно к схватке Хэмилтона и Переса. За десять кругов до конца Серхио сократил отрыв до минимума и готовился атаковать британца. Стадионная секция трассы буквально ревела с надеждой о победе мексиканца. Первая битва осталось за Льюисом: даже с открытым задним антикрылом Перес не смог провести атаку. Перезарядив батарею, Серхио собирался нанести основной удар на последнем круге. К огорчению местной публики, мексиканцу не удалось опередить действующего чемпиона мира. Тем не менее для Переса это первый подиум у себя на родине, на что трибуны отреагировали весьма эмоционально.

Макс Ферстаппен одержал девятую победу в сезоне и оторвался от Хэмилтона уже на 19 очков. В Кубке конструкторов «Ред Булл» сократил отрыв от «Мерседеса» до минимума: всего один балл разделяет эти две команды.