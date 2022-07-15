Почему Шварцман перешел под флаг Израиля? Поворот в карьере российского пилота

22-летний автогонщик готовится принять участие в пятничных свободных заездах «Феррари» перед «Гран-при Франции.

Роберт Шварцман давно стучится в дверь «Формулы-1», но в последнее время стало казаться, что перспективы этого гонщика становятся все более туманными. К радости его поклонников, на этой неделе появилась обнадеживающая информация — россиянин отработал тестовый день на автодроме «Феррари» в Муджелло. Судя по всему, теперь Шварцман 22 июля на боевой машине скудерии примет участие в свободных тренировках в рамках «Гран-при Франции». Ранее 22-летний пилот неоднократно принимал участие в мероприятиях итальянской команды, но в последнее время был исключен из списка ближайшего резерва «Феррари». В конце концов Роберт ради возвращения в «топ-лист» пошел на смену лицензии — теперь он выступает под флагом Израиля.

Почему именно Израиль?

За плечами у Шварцмана — победа в «Формуле-3» в сезоне 2019 года и вице-чемпионство в «Формуле-2» в 2021-м. Еще два года назад его вместе с Миком Шумахером привлекали к тестам «Феррари», однако сын легендарного «красного барона» уже второй год в королевской серии, а Роберт сейчас всего лишь тестовый пилот скудерии с неясными перспективами. Изначально планировалось, что россиянин в этом году примет участие в трех пятничных тренировках, однако затем Международная автомобильная федерация (FIA) потребовала от всех представителей нашей страны подписать политическую декларацию, и многие отказались это делать даже под угрозой отстранения. Впрочем, Шварцман пошел другим путем — наличие израильского позволило получить ему гоночную лицензию этой страны.

— Роберт родился в Израиле, у него израильский паспорт, — прокомментировал ситуацию с Робертом в RaceFan босс «Феррари» Маттиа Бинотто. — Что касается лицензии, то она больше не российская. У него были соглашения с некоторыми российскими компаниями, но он их прервал. Так что на данный момент он все так же наш тест-пилот, и останется им. И, если в будущем представится какая-либо возможность позволить ему сесть за руль, мы, вероятно, позволим ему это сделать.

Эта возможность, вероятнее всего, предоставится уже в следующий уик-энд. В среду Шварцман вернулся за руль болида «Формулы-1». Молодой гонщик отработал тесты в прошлогодней Ferrari SF21. За день он проехал 130 кругов, то есть 681 километр, что составляет примерно две гоночные дистанции «королевской серии».

Связи с Израилем в прошлом наладил отец Роберта — бизнесмен Михаил Шварцман, владевший в Санкт-Петербурге крупным бизнесом по продаже цветов. Именно он привил будущему гонщику любовь к автоспорту и финансировал его карьеру на начальном этапе. Весной 2020 года Михаил Шварцман скончался в возрасте 52 лет от коронавируса. Это стало большим ударом для Роберта. На юношу легли заботы о семейном бизнесе, но он не оставил гоночную карьеру, несмотря на ряд спортивных неудач и проблемы с российской лицензией.

Сможет ли Шварцман остаться в «королевской серии»?

Сейчас тест-пилот «Скудерии» много времени проводит на симуляторе в Моранелло, помогая команде точнее попадать в настройки перед уик-эндом. Поэтому в «Феррари» посчитали нужным дать Роберту опыт управления реальным болидом «Формулы-1». В последний раз гонщик занимался этим в январе этого года на тестах во Фьорано.

«Роберт, который также имеет израильское гражданство в силу того, что родился недалеко от Тель-Авива, впервые выступил под флагом этой страны, — говорится в отчета «Феррари». — Он выполнил некоторые работы по настройке автомобиля, а затем продолжил программу, имитируя квалификационные и гоночные заезды. Это позволило ему оценить на трассе те же условия, с которыми он регулярно работает на симуляторе. День был очень полезен для Роберта, поскольку, согласно регламенту, в этом сезоне он должен проехать как минимум две сессии свободной практики на этапах чемпионата мира «Формулы-1». Это также была ценная тренировка для других сотрудников скудерии.

По информации Motosport, не исключено, что на трассу «Формулы-1» за рулем боевого болида Роберт выйдет уже в пятницу, 22 июля, на «Гран-при Франции». Впрочем, место основного пилота «Феррари» Шварцман в обозримом будущем точно не получит. У обоих гонщиков команды — Шарля Леклера и Карлоса Сайнса — длительные контракты. Однако молодой гонщик сотрудничает не только с этой командой. Ранее не исключалось, что Шварцман проведет пятничные тренировки и в «Хаасе» — команде, которая использует моторы «Феррари». Закрепиться в этой американском коллективе шансы, хоть и не большие, но есть.

С датским пилотом Кевином Магнуссеном «Хаас» заключил долгосрочный контракт. У Мика Шумахера же контракт истекает в этом году. Гюнтер Штайнер оттягивает этот процесс до летней паузы в «Формуле-1», поэтому у Роберта еще есть время проявить себя. Но не стоит забывать и об успехах Мика. В двух последних «Гран-при» немец не опускался ниже восьмого места, стабильно набирая очки, которые очень важны для «Хааса». В Великобритании на последних кругах Шумахер показал зрелищную борьбу с Ферстаппеном, в Австрии — с Хэмилтоном.

Следует ожидать того, что американская команда все-таки продлит с ним контракт, оставив Роберта без места боевого пилота «Формулы-1» на следующий год. С другой стороны — Мик может уйти на повышение в «Феррари», несмотря на прочные позиции нынешних боевых пилотов. Психологическая обстановка в этом коллективе сейчас не идеальная, и случится может всякое. Кроме того, появление с скудерии сына «красного барона» — мощный маркетинговый ход. Как бы то ни было, участие Шварцмана в тестах «Феррари» и планы на пятничные тренировки показывает, что пилот все еще находится в ближайшем резерве топ-команды. Возможно, проведя еще немного времени в роли тестового или резервного пилота Роберт все-таки получит шанс в «королевской серии».