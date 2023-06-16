Ферстаппен расслабился. «Мерседес» и «Астон Мартин» напряглись. Чего ждать от «Гран-при Канады»?

К гонке в Монреале «Формула-1» подходит в полном штиле.

Европейский тур королевских гонок, который по традиции займет почти всю летнюю часть чемпионата, на этой неделе прервется не менее традиционным коротким выездом за океан — на этап в Канаде. К гонке на автодроме Жиля Вильнева «Ф-1» подходит в атмосфере практически полного новостного штиля. Предыдущий «Гран-при» в Барселоне, похоже, не оставил никаких сомнений в недосягаемости Макса Ферстаппена, и борьба за нынешний титул рискует завершиться даже раньше последней четверти календаря — как бывало в лучшие сезоны «Мерседес». К слову, команда Льюиса Хэмилтона остается последним «сюрпризом» этого чемпионата, чей потенциал должен раскрыться в самое ближайшее время.

Макс Ферстаппен. Фото AFP

Затишье перед бурей

На фоне минимальной медийной активности команд и пилотов за время двухнедельной паузы едва ли не единственным поводом для заголовков прессы стало очевидное замечание Джорджа Расселла о пилотаже Ферстаппена. Второй пилот «Мерседес» в беседе с журналистами отметил, что в 2023-м лидер чемпионата стал водить «менее агрессивно» — благодаря лучшему темпу болида «Ред Булл» и меньшей конкуренции. Вряд ли Джордж пытался тем самым «уколоть» голландца, который не так давно сам обматерил в эфире пилота «Мерседес» за неудачный маневр на спринте в Баку. Тем более что спич Расселла в значительной степени был посвящен тому, с каким уважением на трассе сражаются друг против друга молодые гонщики, знакомые еще с картинговых времен.

Еще менее вероятен вариант, что на ближайшем этапе в Канаде Макс, оторвавшийся от второго места в личном зачете уже на 53 очка, расслабится и без боя «подарит» кому-то из соперников победу в гонке или квалификации. Дело совсем не в жестких установках команды, дисциплине и прочих внешних факторах, давящих на любого из 20 парней в пелотоне вне зависимости от ставок. В первую очередь доминирование на идеально «подогнанной» под тебя машине — это удовольствие для самого гонщика, от которого он не откажется никогда. И, судя по тому, как еще две недели назад Ферстаппен продолжал атаковать в Барселоне вплоть до клетчатого флага ради ничего не решавшего лучшего круга, побеждать во всем и разгромно ему совсем не надоело. Пускай он и ворчит все чаще об обратном.

Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

«Астон Мартин» ждет с хватка с «Мерседес»

Пока Макс Ферстаппен с шансами около 90 процентов будет снова ехать весь уик-энд в своей лиге (и только в самом непредвиденном случае просто попадет на подиум, а уж в совсем немыслимом — финиширует где-нибудь ниже в очковой зоне), за его спиной наконец-то должно развернуться сражение двух равных противников. После окончательного самоустранения из группы лидеров «Феррари» с очередным неудачным болидом место спарринг-партнера резво начавшего сезон «Астон Мартин» занял «Мерседес». У подопечных Тото Вольффа хватило денег и смелости выкатить кардинально переработанную машину не через год и даже не после летнего перерыва, а прямо по ходу первой четверти сезона. Авральная, а возможно и не очень, модернизация болида W14 путем возвращения непонятно зачем срезанных боковых понтонов дала результаты сразу же во второй гонке. И хотя босс «трехлучевых» в недавних интервью занижал градус ожиданий от этапа в Канаде, справедливо указывая на то, что команда не обладает всеми данными о новой машине, в Монреале нас вполне может ждать первая дуэль между «Астон Мартин» и догнавшим его «Мерседес».

Нащупав наконец-то нужную концепцию, о чем также упоминал Вольфф, команда начнет поступательное движение вперед на ближайших «Гран-при» и растянет его до конца чемпионата, в то время как «Астон Мартин», похоже, уже выложил все карты на стол. О том, как высоко в итоге заберется разгоняющийся «Мерседес», можно только гадать, но один момент очевиден уже сейчас. Любой крупный успех или череда успехов «Мерседес» приблизит дату подписания нового контракта с Льюисом Хэмилтоном. Вернее, дату оглашения уже состоявшегося факта, так как контракт вполне мог быть заключен в последние недели, о чем ранее намекали все участники сделки. Однако «Формула-1» буквально основана на эффектных жестах, и поэтому совсем другое дело, когда мультичемпион «подписывает» новый договор на волне успеха, а не наоборот.

Расписание «Гран-при Канады»

16 июня

20.30 — Первая практика

17 июня

00.00 — Вторая практика

19.30 — Третья практика

23.00 — Квалификация

18 июня

21.00 — Гонка

Автодром имени Жиля Вильнева

Длина круга — 4361 м

Количество кругов — 70

Дистанция гонки — 305,270 км