Кризис в итальянской команде может погубить шансы Леклера на титул

Паника в «Феррари» перед Монреалем.

После провального «Гран-при Азербайджана» у «Феррари» еще остается возможность вернуться в борьбу за чемпионство. Для этого итальянской команде нужно «всего лишь» решить все свои технические проблемы и использовать правильную гоночную тактику на предстоящем «Гран-при Канады». Сможет ли Скудерия оправиться после последних неудач?

«Гран-при Канады» возвращается в календарь «Формулы-1» после двухгодичного отсутствия из-за пандемии. Многие уже успели соскучиться по остросюжетным гонкам в Монреале. На этот раз трасса имени Жиля Вильнева вновь должна подарить запоминающийся этап, который окажет сильное влияние на чемпионат.

В данный момент все внимание приковано к «Феррари». Скудерия не побеждала уже два месяца, а главные соперники по сезону «Ред Булл» с каждым заездом отрываются в Кубке конструкторов. Команда из Маранелло потеряла немало очков из-за тактических просчетов, однако руководитель коллектива Маттиа Бинотто озадачен вовсе не стратегическими провалами. Лидер «Феррари» Шарль Леклер два раза потерял шанс побороться за победу в гонках из-за отказа силовой установки. Напарник монегаска Карлос Сайнс тоже столкнулся с техническими неполадками. Более того, пилоты клиентских команд Скудерии часто сходят в заездах из-за проблем с двигателем. Бинотто не могут не беспокоить столь критические проблемы с надежностью. Тем не менее Маттиа подчеркнул, что не обращает внимания на отставание от «Ред Булл» и не считает, что «Феррари» нужно побеждать в Канаде во что бы то ни стало.

И все же победа в Монреале Скудерии точно не помешает. По итогам гонки в Баку Леклер не только еще больше отстал от Ферстаппена в зачете пилотов, но и опустился на третью строчку, пропустив Серхио Переса. «Быки» не собираются прощать ошибки «Феррари». Очередной провал Скудерии может убить интригу в чемпионате.

Гонщики жалуются на дельфинирование

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон также оказался в центре внимания после этапа в Баку. В Азербайджане британец провел одну из лучших гонок в сезоне, финишировав четвертым. Весь уик-энд Хэмилтону доставляли дискомфорт не только соперники, но и собственный болид, который был сильно подвержен эффекту дельфинирования. После финиша на Льюиса было больно смотреть: британец с гримасой боли медленно выбрался из машины. Руководитель «Мерседес» Тото Вольф раздумывал о замене Хэмилтона в Монреале, однако Льюис заявил, что примет участие в канадской гонке. Но на скоростной трассе имени Жиля Вильнева британцу не будет легче.

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Льюис — не единственный гонщик, кто физически страдает от галопирования болидов. Некоторые пилоты и руководители команд призывают внести поправки в регламент, чтобы решить проблему с дельфинированием. Однако изменения правил вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. Например, руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что определенные гонщики своими высказываниями провоцируют боссов чемпионата на поправки в регламенте, чтобы позже от этого получить преимущество. По мнению британца, с проблемами дельфинирования должна разбираться команда, а не вся «Формула-1». Хорнера можно понять, ведь галопирование особо не мешает «Ред Булл» побеждать в нынешнем сезоне. Однако с дискомфортом в болиде сталкивались все пилоты, в том числе лидер сезона Ферстаппен.

Домашний «Гран-при» для Стролла и Латифи

В борьбе за место лучшего из остальных в Канаде вновь должно быть жарко. Себастьян Феттель набрал неплохую форму. Немец провел сильный уик-энд в Баку и рассчитывает развить успех в Монреале. Однако трибуны будут поддерживать напарника Феттеля по «Астон Мартин» Лэнса Стролла, который скверно начал нынешний сезон. Канадец заработал лишь два балла и отметился несколькими авариями. Полоса слабых выступлений Стролла может закончиться в Канаде, где Лэнсу уже удавались гонки. В 2017-м в Монреале Стролл заработал свои первые очки в карьере в «Формуле-1», а в 2019 м порадовал местную публику финишем в десятке.

Предстоящий этап будет домашним не только для пилота «Астон Мартин», но и для Николаса Латифи. Гонщик «Уильямс» впервые выступит на «Гран при Канады», так как дебют Николаса в «Ф-1» состоялся в 2020-м. Канадец вряд ли поборется за очки, так как команда из Гроу является аутсайдером сезона. Более того, Латифи — один из худших пилотов чемпионата, поэтому слухи о его уходе из «Формулы-1» усиливаются. Предполагается, что его место займет чемпион «Формулы-2» и резервный гонщик «Альпин» Оскар Пиастри.