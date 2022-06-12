А «Феррари» вообще готова бороться за титул? Полный провал Скудерии в Баку

Кошмар для «Феррари» продолжается, а в «Ред Булл» Ферстаппен указал Пересу на его место.

«Формула-1». 8-й этап. «Гран-при Азербайджана»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:34.05,941

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 20,823

3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 45,995

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 71,679

5. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 77,299

6. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 84,099

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 88,596

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 92,207

9. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 92,556

10. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 108,184

11. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

14. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

Не финишировали: Ленс Стролл (Канада, Aston Martin), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Карлос Сайнс (Испания, Ferrari)

Каждый болельщик Скудерии постарается забыть «Гран-при Азербайджана» как страшный сон. Итальянская команда потеряла большое преимущество, добытое в начале сезона, и теперь является аутсайдером в схватке за титул. В Баку победу праздновал Макс Ферстаппен, испортив настроение своему напарнику.

Леклер штампует поулы

Результаты тренировок и квалификации «Гран-при Азербайджана» ни для кого не стали неожиданностью. «Феррари» и «Ред Булл» явно превосходили всех остальных по темпу, поэтому лидерам никто не оказал сопротивления в субботу. Тем не менее борьба за поул от этого не стала менее интересной.

Шарль Леклер шестой раз в сезоне и четвертый раз подряд победил в квалификации, опередив дуэт «быков» и своего напарника. Рядом с монегаском на первом ряду стартовой решетки расположился Серхио Перес, который вновь был быстрее Макса Ферстаппена. Мексиканец постепенно выходит из тени голландца, однако Пересу нужна была убедительная победа в воскресенье, чтобы окончательно перестать считаться вторым номером команды. За поул также боролся и Карлос Сайнс: после первой попытки в третьем сегменте испанец лидировал в зачете. Последний круг Карлоса вышел неудачным, а его соперники смогли улучшить свое время. В итоге Сайнс откатился на четвертую строчку и снова представлялся аутсайдером в сражении за победу в Баку.

«Мерседес» ожидаемо был третьей по силе командой в Азербайджане. Джордж Расселл квалифицировался пятым, Льюис Хэмилтон — седьмым. «Альфа Таури», «Астон Мартин» и «Альпин» также были быстры в Баку. Пилоты коллектива из Фаэнцы Пьер Гасли и Юки Цунода начинали заезд шестым и восьмым соответственно, а Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо замкнули десятку субботней сессии.

Болид Шарля Леклера. Фото Reuters

Резвый Перес улетает от Леклера на старте

Никто в пелетоне не решился стартовать на мягком комплекте шин. Лишь Даниэл Риккьярдо, Эстебан Окон, Валттери Боттас, Ленс Стролл и Мик Шумахер взяли «хард» на первый отрезок заезда. Остальные же сделали выбор в пользу «медиума».

На кураже после последних своих успехов в «Формуле-1» Перес продолжил удивлять в Азербайджане. Серхио выдал великолепный стартовый рывок в Баку и после первого поворота стал лидером заезда. Более того, мексиканец сразу же начал отрываться от Леклера, не позволив монегаску даже задуматься о сражении за первую строчку. В остальном же старт прошел спокойно: внутри первой десятки Феттель прошел Цуноду, а остальные обгоны случились в конце пелотона.

Умеренный первый отрезок заезда не изобиловал происшествиями. Лишь Ферстаппен прессинговал Леклера, но особо жесткого сражения в этом противостоянии не было. Спокойствие нарушил Карлос Сайнс, а именно техническая проблема на его болиде. Испанец припарковал свою машину вне трассы, и дирекция гонки включила режим виртуальной машины безопасности. К большому сожалению для Карлоса, он вновь стал жертвой неудачи. Сложно представить, что Сайнс еще поборется за титул в этом году.

Режимом виртуального пейс-кара решила воспользоваться большая часть пелотона. Гонщики «Ред Булл» остались на трассе, тогда как Леклер поехал в боксы за свежим «хардом». Примеру монегаска последовали Расселл, Гасли, Хэмилтон, Феттель, Цунода и некоторые гонщики позади очковой зоны. К слову, в «Астон Мартин» быстро обслужили Себастьяна, что позволило немцу «перепрыгнуть» Льюиса в боксах. В свою очередь, Алонсо, Норрис, Риккьярдо и Окон остались на трассе и поднялись в десятку, но их сразу же начали атаковать гонщики на свежих шинах. В сражении между Оконом, Феттелем и Хэмилтоном именно немец оказался проигравшим. Себ, пытаясь обойти Эстебана, перетормозил и вылетел с трассы. Немец вернулся на трек, однако Окон, Хэмилтон и Цунода успели оторваться от гонщика «Астона». Позднее Льюис и Юки легко пройдут француза, а Себастьян расправится с Оконом лишь к середине дистанции.

Серхио Перес. Фото Reuters

Грусть в «Феррари»

В другой части пелотона, а именно в борьбе за победу, нарастало напряжение. Макс резко сократил отрыв от Переса и без проблем обогнал мексиканца в конце длинной стартовой прямой. Серхио приказали не сражаться с Ферстаппеном, явно намекнув, что голландец всегда будет лидером коллектива. Каким бы быстрым мексиканец ни был, бороться с Максом ему никогда не позволят, поэтому позже Перес начал и вовсе отставать от прошлогоднего чемпиона мира. Тем не менее головной боли «Ред Буллу» должен был добавить Леклер. «Быки» поменяли покрышки и выехали на трассу позади монегаска. Битва за победу между Леклером и Ферстаппеном должна была стать украшением этапа, но зрители так и не увидели сражение на трассе. Двигатель «Феррари» сыграл ключевую роль в этом противостоянии.

20-й круг стал роковым для Леклера. Силовая установка на болиде монегаска отказала, и Шарль докатил «Феррари» до гаража. Драма Сайнса на старте и обиднейший сход Леклера еще сильнее ухудшили положение Скудерии в чемпионате. Соперники «Ред Булла» вновь самоустраняются, отдавая «быкам» гигантское преимущество. Неужели команда из Маранелло еще не готова к сражению за титул?

Двигатель «Феррари» подвел не только Скудерию. Позднее в гонке сошли Чжоу Гуаньюй и Кевин Магнуссен. Пилоты «Альфа Ромео» и «Хаас» выбыли из-за проблем с силовой установкой. Если в начале сезона гонщики «Ред Булл» страдали от неполадок с болидом, то теперь в «Феррари» не могут разобраться со своими техническими трудностями. Жаль, но проблемы с техникой в этом году играют пока что решающую роль в борьбе за чемпионство.

Макс Ферстаппен пересекает финишную линию. Фото Reuters

Легкая победа Ферстаппена

Сход Магнуссена привел к очередной остановке в гонке. Алонсо и Норрис перешли на жесткий тип покрышек еще до проблем Кевина, а длинные отрезки на «харде» для Риккьярдо, Окона и Боттаса подошли к концу во время режима виртуальной машины безопасности. Более того, Ферстаппен, Перес, Расселл и Хэмилтон успели совершить второй пит-стоп. Если лидирующую тройку ожидал спокойный финиш без борьбы, то Льюису еще предстояло прорваться в четверку. Британец испытывал боль в спине и шее из-за сильного дельфинирования болида на стартовой прямой. Несмотря на недомогание, Хэмилтон продолжал бороться. Он прошел Цуноду, а на последних кругах расправился с Гасли в битве за четвертую строчку.

Позже у Юки из «Альфа Таури» возникли проблемы с DRS , и японец выбыл из сражения за очки. Феттель в одиночестве шел на шестой позиции, а Алонсо — на седьмой. Благодаря оттянутому пит-стопу Риккьярдо прошел Норриса, но британец пытался на финальных кругах вернуть позицию. Борьбы же за десятую строчку между Оконом и Боттасом не было, и француз замыкал очковую зону.

В итоге на финише изменений в десятке не произошло. Макс Ферстаппен впервые в своей карьере одержал победу на «Гран-при Азербайджана». Перес отстал от напарника на 20 секунд на финише, но сумел заработать дополнительный балл за быстрейший круг в гонке. Ферстаппен и «Ред Булл» поставили мексиканца на место, хотя до этого руководитель команды Кристиан Хоренер обещал, что разрешит своим пилотам бороться. Тройку на подиуме замкнул Расселл, который проводит великолепный сезон. Хэмилтон героически финишировал на четвертой позиции, и болельщики заслуженно выбрали британца пилотом дня.

В следующий гоночный уик-энд в Монреале «Феррари» попытается спасти сезон, который постепенно превращается в настоящий кошмар для всех фанатов Скудерии.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 150. 2. Серхио Перес — 129. 3. Шарль Леклер — 116. 4. Джордж Расселл — 99. 5. Карлос Сайнс — 83. 6. Льюис Хэмилтон — 62. 7. Ландо Норрис — 50. 8. Валттери Боттас — 40. 9. Эстебан Окон — 31. 10. Фернандо Алонсо — 18. 11. Пьер Гасли — 16. 12. Кевин Магнуссен — 15. 13. Даниэл Риккьярдо — 15. 14. Себастьян Феттель — 13. 15. Юки Цунода — 11. 16. Александр Албон — 2. 17. Ленс Стролл — 1. 18. Гуаньюй Чжоу — 1. 19. Нико Хюлькенберг — 0. 20. Николас Латифи — 0. 21. Мик Шумахер — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 279. 2. Ferrari — 199. 3. Mercedes — 161. 4. McLaren — 65. 5. Alpine — 49. 6. Alfa Romeo — 41. 7. AlphaTauri — 27. 8. Haas — 15. 9. Aston Martin — 14. 10. Williams — 2.