Ферстаппен огорчил «Феррари» в итальянском спринте

У Шарля Леклера будет возможность отомстить голландцу в воскресенье.

Гран-при Эмилии-Романьи. Спринт

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull)

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull)

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari)

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren)

7. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo)

8. Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine)

10. Мик Шумахер (Германия, Haas)

11. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes)

12. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri)

13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin)

14. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes)

15. Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin)

16. Эстебан Окон (Франция, Alpine)

17. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)

18. Александр Албон (Таиланд, Williams)

19. Николас Латифи (Канада, Williams)

20. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo)

«Гран-при Эмилии-Романьи» пока что идет под диктовку Макса Ферстаппена. Голландец забрал поул в пятницу, а в субботу победил Шарля Леклера. Тем не менее триумф в квалификации и спринте вовсе не означает успех в основной гонке.

Красные флаги не помешали Ферстаппену взять первый поул в сезоне

Пасмурная погода не покидала трек в Имоле на протяжении всей пятницы, и «Гран-при Эмилии-Романьи» начался с дождевой тренировки. Непоказательные результаты первой сессии уик-энда лишь добавили интриги перед квалификацией. Трасса подсохла к первому сегменту, но вероятность выпадения новых осадков все равно оставалась высокой.

Сессия прерывалась пять раз из-за различных инцидентов, а первый красный флаг возник по причине возгорания тормозов на болиде Алекса Албона. Компанию тайцу на последних рядах стартовой решетки спринта составили Эстебан Окон, Николас Латифи и пара из «Альфа Таури» Пьер Гасли с Юки Цунодой. Лэнс Стролл и Чжоу Гуаньюй вышли из первого сегмента сессии, но оказались худшими во втором.

Казалось, что после провального старта сезона «Мерседес» будет только прогрессировать, однако квалификация в Имоле стала разочарованием для фанатов «Серебряных стрел». Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл едва пробились во второй сегмент и на большее претендовать не смогли. Хэмилтон начинал спринт 13-м, Рассел — 11-м, а между ними расположился Мик Шумахер.

В целом вторая часть сессии получилась скомканной, основные события произошли лишь в первые пять минут сегмента. Все пилоты успели поставить время на сликах до начала дождя на трассе. Тем не менее и тут не обошлось без красных флагов: Карлос Сайнс, подписавший новый контракт с «Феррари», совершил ошибку и разбил болид. Испанец не смог продолжить квалификацию и стартовал в спринте 10-м.

Финал сессии и вовсе прерывался три раза. Вылет Кевина Магнуссена и технический сход Валттери Боттаса оттягивали финиш квалификации. В итоге Макс Ферстаппен вовремя успел поставить быстрейший круг и завоевал первый поул в сезоне. На третьем секторе голландец сбросил скорость из-за желтых флагов, однако поставленного им времени все равно хватило для первой позиции. Второе место занял Шарль Леклер, а третье — Норрис, который своим вылетом вызвал последний красный флаг. Четвертый и пятый результаты показали Кевин Магнуссен и Фернандо Алонсо соответственно. Девятку замкнули Даниэл Риккьярдо, Серхио Перес, Валттери Боттас и Себастьян Феттель.

Ферстаппен проигрывает Леклеру на старте спринта

Пятничные тучи рассеялись, и в субботу дождя не ожидалось. В сухой второй тренировке лучшим оказался Расселл, а Хэмилтон показал четвертый результат, что дало надежду «Мерседес» на прорыв в спринте. Тем не менее старт субботнего заезда оба британца провалили: после первого круга Джордж откатился на 12-ю строчку, а Льюис — и вовсе на 15-ю.

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Неудачное начало заезда вышло и у обладателя поула Ферстаппена. Макс проиграл битву с Леклером на старте и не смог быстро отыграться из-за появления машины безопасности. Чжоу Гуаньюй и Пьер Гасли не поделили узкий поворот в Имоле, и француз вынес китайца, сломав себе переднее антикрыло. Чжоу выбыл из борьбы, и в воскресной гонке ему предстоит старт с последней позиции. Гасли же после смены крыла откатился на последнюю строчку.

Машина безопасности помогла Норрису и Магнуссену удержать стартовые места, однако еще до появления пейс-кара Перес прессинговал пилотов «Макларен» и «Хаас». Мексиканец быстро прошел Риккьярдо с Алонсо и ожидал рестарта, чтобы провести атаку на Кевина и Ландо. Возобновление гонки предвкушал и Сайнс, который готовился совершить свой прорыв к лидерам.

Макс успел отобрать первую строчку

Машина безопасности покинула трассу, однако Ферстаппен не стал давить на Леклера. Макс не рискнул вернуть первую строчку, понимая, что основная гонка пройдет в воскресенье. Тем не менее за пять кругов до конца голландец резко сократил отрыв от монегаска. Максу потребовалась лишь одна атака, чтобы застать Шарля врасплох. Леклер ничего не смог поделать с идеальным маневром Ферстаппена, и гонщик «Ред Булл» за круг до финиша вышел на первую строчку. Голландец уверенно довел дело до победы в спринте и завтра в гонке будет стартовать первым. В воскресенье у Леклера будет вторая попытка переиграть Ферстаппена в Италии.

Позади дуэта лидеров Перес ожидаемо разобрался с Магнуссеном и Норрисом в сражении за третью строчку. Серхио оторвался от преследователей, но догнать пару Ферстаппен — Леклер был уже не в состоянии. Сайнс попробовал повторить прорыв мексиканца. Пусть и не так быстро, но испанец успел до финиша добраться до четвертого места, оставив позади Норриса и Риккьярдо. Боттас вырвался на седьмую строчку на финише, а Магнуссен в итоге занял лишь восьмое место. Кевин, как и Шумахер с Латифи, рискнул стартовать на среднем типе покрышек, тогда как остальные провели гонку на «софте». Риск датчанина не оправдался, но завтра Кевин постарается отыграть упущенные позиции. Девятым финишировал Алонсо, а Мик Шумахер впервые будет стартовать в «Гран-при» с десятой строчки. Кошмарный уик-энд для гонщиков «Мерседес» продолжится и в воскресенье, где Расселл и Хэмилтон начнут заезд вне десятки.