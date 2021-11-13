Грандиозный прорыв Хэмилтона в бразильском спринте. Ферстаппен проиграл Боттасу поул

Третья спринтерская гонка сезона оказалась богатой на события.

Начало уик-энда в Сан-Паулу надолго запомнится болельщикам «Формулы-1». Хэмилтон выиграл квалификацию, но стартовал с последнего места в спринте. Его соперник Макс Ферстаппен оказался в центре скандала, а Валттери Боттас вновь извлек из всего наибольшую выгоду.

Удар по чемпионским амбициям Хэмилтона

После столь насыщенных двух дней «Гран-при Бразилии» мало у кого остались эмоции на воскресную гонку. Первые минуты пятничной тренировки задали тон всему уик-энду в Сан-Паулу. В «Мерседес» приняли решение сменить двигатель внутреннего сгорания на болиде Льюиса Хэмилтона, что привело к штрафу британца. Семикратный чемпион мира «Формулы-1» потеряет пять позиций на стартовой решетке воскресный гонки. На субботний спринт наказание не распространялось, однако гонщику «Серебряных стрел» и так не было суждено начать заезд с первых рядов.

Тем не менее пятничная тренировка осталась как раз за британцем. В квалификации к спринту Хэмилтону снова не было равных. Льюис показывал быстрейшие времена в каждом сегменте сессии, а в финале опередил Макса Ферстаппена на 0,438 секунды. Третьим стал Валттери Боттас, а Серхио Перес закончил квалификацию четвертым. Пьер Гасли вновь был лучшим из остальных. Француз, поставив пятое время, обошел «Феррари» Карлоса Сайнса и Шарля Леклера. Ландо Норрис, Даниэл Риккьярдо и Фернандо Алонсо замкнули десятку сессии. Российский гонщик Никита Мазепин оказался худшим в пятницу, а после квалификации во время интервью от досады не смог сдержать слез.

Спустя несколько часов техническая делегация FIAнашла нарушение на заднем антикрыле машины Хэмилтона. FIA постановила, что максимальное расстояние между элементами DRS в открытом положении превысило допустимое значение в 85 мм. Однако вердикт судьям удалось вынести лишь на следующий день, так как в дело вмешался непосредственно лидер сезона Ферстаппен. После квалификации Макс потрогал крыло на болиде соперника, из-за чего сам был вызван к судьям. «Серебряные стрелы» утверждали, что голландец испортил деталь Хэмилтона.

И все же, судьи не стали наказывать Ферстаппена, а выписали ему лишь денежный штраф. А Хэмилтону санкций избежать не удалось: британец за техническое нарушение был дисквалифицирован из квалификации, и ему пришлось начинать спринт на одном ряду с Никитой Мазепеным. Таким образом, Ферстаппен переместился на поул спринта, а напарник Льюиса Боттас — на вторую строчку.

Валттери Боттас. Фото Getty Images

Мягкие покрышки помогли Боттасу выиграть старт

События вне трассы немного затмили субботнюю тренировку на «Интерлагосе». Во второй практике лучшим неожиданно стал герой предыдущих спринтов Фернандо Алонсо. Однако сложно было представить испанца победителем спринтерской гонки в Сан-Паулу.

Не все гонщики решились использовать покрышки «софт» на спринт. Лидеры также выбрали разные шинную стратегию на заезд: Ферстаппен, Перес и Леклер взяли «медиум», а Боттас и Сайнс — «софт». Именно мягкие покрышки лучше всех заработали на старте. Валттери Боттас прошел лидера чемпионата на стартовом рывке, а позже голландца обогнал и Карлос Сайнс. Провальный старт не стал помехой для Ферстаппена: Макс быстро отыграл позицию у испанца и погнался за финном.

На старте не обошлось и без столкновений. Напарники по «Альфе Ромео» не смогли вместе войти в первый поворот на втором круге, и Антонио Джовинацци развернул Кими Райкконена.

LAP 2/24



The Alfa Romeos make contact as the second lap begins ?



Giovinazzi remains P11, but Raikkonen plummets to P20#BrazilGP ?? #F1Sprint pic.twitter.com/609FHqGBem — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Агрессивные пилотаж Льюиса Хэмилтона на первых кругах принес свои плоды. Гонщик «Мерседес» сразу же вырвался на 14-ю позицию и не собирался останавливаться. К десятому кругу Хэмилтон прорвался на 11-е место, а обгон на Риккьярдо позволил Льюису войти в десятку.

Боттас и Ферстаппен отъезжали от всего пелотона, а Сайнс, Перес, Норрис и Леклер сражались заподиумное место спринта. За десять кругов до финиша лидер сезона догнал финна и готовился его атаковать. Мягкие шины Боттаса теряли свою скорость, а Макс, наконец, заставил свой «медиум» правильно работать.

Макс Ферстаппен. Фото Getty Images

Боттас удержал позади себя Ферстаппена, Хэмилтон прорвался в пятерку

На последних кругах спринта интрига еще оставалась. Ферстаппен прессинговал Боттаса за победу, Перес атаковал Сайнса в борьбе за подиум, а Хэмилтон пролетал мимо соперников на пути к пятерке.

Лидер сезона держался в секунде от Валттери, но подобраться на расстояние атаки никак не мог. В итоге финн удержался на первой позиции и второй раз подряд победил в спринтерской квалификации. Ферстаппен был фаворитом в борьбе за поул, но просчет по шинам и провальный стартлишили голландца первой позиции на гонку в воскресенье.

Серхио Перес также не смог обогнать Сайнса. Это сражение получилось ярким, но развязки придется ждать в завтрашней гонке. Льюис Хэмилтон, легко пройдя Феттеля, Окона,Гасли и Леклера, на последних кругах обогнал субботнего именинника Ландо Норриса и добрался до пятой позиции. Тем не менее пилот «Серебряных стрел» начнет воскресную гонку с десятого места из-за штрафа за смену двигателя.

Никита Мазепин не смог обогнать своего напарника Мика Шумахера в спринте. В воскресенье россиянин будет стартовать с последней строчки.