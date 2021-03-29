Коленопреклонение в «Формуле-1». Как это выглядит в новом сезоне и когда закончится?

Перед началом «Гран-при Бахрейна» на колени в знак борьбы с расизмом встала только половина гонщиков. Среди отказников — россиянин Никита Мазепин.

Новый сезон в «Формуле-1» продолжил сагу с антирасистскими акциями перед стартом. Эта церемония поводилась по инициативе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона весь прошлый год и неизменно вызывала ажиотаж из-за коленопреклонения. Некоторые пилоты категорически отказывались это этого жеста, ссылаясь на свои национальные обычаи. За это некоторые болельщики клеймили их как расистов, а Хэмилтон проводил с ними разъясняющие беседы. Состоявшийся «Гран-при Бахрейна» показал, что эта дискуссия разгорается с новой силой.

Whilst we celebrate this victory, it's important to remind ourselves that action speaks louder than words. The road ahead to create pathways for kids like myself is a long and strenuous one, but it's a journey i'm proud to be on. pic.twitter.com/MS2VfJHaFf — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 28, 2021

Мазепин учел ошибку Левникова

Организаторы «Формулы-1» полностью поддерживают политическую активность Хэмилтона, поэтому еще в прошлом сезоне акции с коленопреклонением были внесены в тайминг «Гран-при». Но в нынешнем чемпионате визуально они будут выглядеть немного по-другому. Если раньше пилоты выстраивались в две шеренги перед камерой, то сейчас их поставили в два ряда лицом друг к другу. Считается, что новый вариант лучше соответствует кампании международной федерации We Race As One («Гоняемся вместе»). Правда, в ситуации, когда половина пилотов отказалась вставать на колено, как это случилось на трассе «Сахир», призывы к единству звучат несколько странно.

В прошлом сезоне «отказники», среди которых был и россиянин Даниил Квят, оставались в явном меньшинстве. С некоторыми из них проводил работу Льюис Хэмилтон, и число его сторонников среди пилотов росло. Однако сейчас британцу, похоже, придется начитать все заново. Иначе акция теряет смысл. На этот раз колено не преклонили финны Валттери Боттас и Кими Райкконен, монегаск Шарль Леклер и француз Эстебан Окон, испанцы Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо, итальянец Антонио Джовинацци, голландец Макс Ферстаппен, японец Юки Цунода, а также россиянин Никита Мазепин.

В отношении Мазепина до последнего сохранялась некая интрига, поскольку в интервью российским СМИ накануне своего дебюта в «Формуле-1» он высказался по поводу своих планов коленопреклонения достаточно обтекаемо. Однако хейт отношении российского футбольного судьи Кирилла Левникова, который встал на колено перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино, видимо, убедил Никиту не подвергать себя нападкам на родине. В России коленопреклоненные акции обычно связывают с поддержкой движения Black Lives Matter, к которому в нашей стране очень неоднозначное отношение.

Русский менталитет

Похожую позицию в прошлом году высказывал пилот «Феррари» Шарль Леклер. «Я не расист и ненавижу расизм», — подчеркивал монегаск, при этом отмечая, что не желает ассоциироваться с движением Black Lives Matter, которое также известно погромами магазинов, сносом памятников и другие спорными действиями. Даниил Квят в прошлом году мотивировал отказ от предложения Хэмилтона «русским менталитетом».

— Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это, так скажем, немного против моего русского менталитета, где встают на колено перед родиной, перед флагом, перед Богом, — говорил Квят в эфире Первого канала. — Все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию очень сильно, надев перед гонкой футболки с надписью End Racism.

На «Гран-при Бахрейна» футболками отличились немцы Себастьян Феттель и Мик Шумахер. Сын легендарного Михаэля Шумахера не только стал единственным новобранцем «Формулы-1», вставшим на колено, но и вместе с Феттелем продемонстрировал болельщикам разноцветные политические надписи, в том числе Black Lives Matter. Напомню, что в прошлом году из-за лозунга на футболке едва не нарвался на штраф Льюис Хэмилтон. Британец появился на «Гран-при Тосканы» в майке с призывом арестовать полицейских, которые застрелили темнокожую американку Бриону Тейлор. Штрафа в отношении Хэмилтона не последовало, но на будущее во время официальных интервью пилотам запретили расстегивать верхнюю часть комбинезона.

На этот раз Хэмилтон вышел на церемонию коленопреклонения с пафосной надписью «Action speak louder than words» («Дела говорят больше, чем слова»). Что это означает, Льюис не пояснил. Но очевидно, что это было неким зашифрованным политическим посланием. В Бахрейне семикратный чемпион «Формулы-1» встречался с послом Великобритании и официальными лицами ближневосточного королевства. Поводом для бесед была ситуация с правами человека в Бахрейне. Ранее Хэмилтон рассказал, что получает письма от бахрейнских политзаключенных и очень обеспокоен данной проблемой.

При этом в отношении акций перед «Гран-при» Льюис старается сохранить лицо и уверяет, что ему не важно, встает его коллега на колено или нет. Хэмилтон готов принять любую форму выражения солидарности борьбы за расовое равноправие и в спорте, и в жизни.