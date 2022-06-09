Перес — угроза для Ферстаппена и Леклера? Серхио знает все секреты трассы в Баку

Мексиканец — главный герой последних недель в «Формуле-1»

Предстоящий «Гран-при Азербайджана» станет важнейшей гонкой в карьере для Серхио Переса. Мексиканец громко заявил о себе победой в Монако, а удачное выступление в Баку при определенных обстоятельствах сможет вывести гонщика «Ред Булл» в лидеры чемпионата. По силам ли Пересу вновь победить своего напарника и пилотов «Феррари»?

Продолжит ли Перес побеждать?

После «Гран-при Монако» борьба за титул лишь обострилась. Макс Ферстаппен благодаря финишу впереди Шарля Леклера в Монте-Карло еще больше оторвался от монегаска в чемпионате. Однако в княжестве Макс был не в самой лучшей форме, а Шарля подвела команда, и пилоты закономерно уступили своим напарникам в гонке. Если партнер Леклера Карлос Сайнс после финиша на второй строчке все еще сильно уступает лидерам в чемпионате, то победа Серхио Переса в Монако сделала мексиканца главным героем последних дней.

На данный момент Перес отстает от своего напарника на 15 очков, а от Леклера — на шесть. В «Ред Булл» оценили прогресс мексиканца: команда подписала новый двухлетний контракт с гонщиком. Сам Серхио настроен побороться за чемпионство уже в этом году, а руководитель «быков» Кристиан Хорнер признался, что разрешит мексиканцу сражаться с Максом на трассе. Тем не менее не стоит сильно верить британцу. Еще три недели назад на «Гран-при Испании» команда попросила Переса уступить позицию Ферстаппену. Тогда Серхио остался раздражен решением коллектива, но повиновался. А уже в Монако Перес по темпу был быстрее своего напарника. Предстоящий гоночный уик-энд пройдет в Азербайджане, где городская трасса подходит мексиканцу.

Болид Серхио Переса. Фото Global Look Press

Перес три раза из пяти возможных финишировал на подиуме в Баку. Отметим, что Серхио удавалось проводить яркие гонки в Азербайджане еще за рулем «Форс Индии», а именно команды, которая обычно не претендовала на высокие позиции. В прошлом году мексиканец в составе «Ред Булл» и вовсе победил, пусть и не без удачи в виде прокола покрышки у лидера заезда Ферстаппена. После триумфа на «Гран-при Монако» Перес может еще раз всех удивить и в Баку. Однако на этот раз ему окажут большое сопротивление Макс, который еще никогда не был на подиуме в Азербайджане, и собственный коллектив, который никогда не пренебрегал командными приказами в гонках. Не стоит забывать и о «Феррари» во главе с Леклером, стремящихся вернуться на первое место.

Скудерия теряет хватку

В Скудерии постепенно начинают забывать вкус побед. Последний триумф итальянской команды пришелся на апрельский «Гран-при Австралии». Тем не менее Леклер не по своей вине теряет лидерство в гонках. В Испании монегаска подвела техника, а в Монако в «Феррари» перемудрили с тактикой. Шарль попробует переломить ситуацию в этот уик-энд, однако азербайджанская трасса является не самой удачной для лидера Скудерии. Несмотря на отсутствие подиумов в Баку в «Ф-1», Шарль побеждал в Азербайджане в «Формуле-2» в 2017-м. Для Леклера это был самый эмоциональный этап в карьере: свои победы в квалификации и субботней гонке монегаск посвятил отцу, который умер перед гоночным уик-эндом. На этот раз Шарлю вновь нужен триумф в Баку, чтобы не дать Ферстаппену еще больше оторваться в чемпионате.

Серхио Перес. Фото Global Look Press

В борьбу «Ред Булл» и «Феррари» вряд ли вмешается «Мерседес». Команда Тото Вольфа ожидаемо не претендовала на успех в Монако. В Баку коллектив также не ждет прорыва, но возможный сумасшедший характер гонки поможет Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу вернуться на подиум.

Риккьярдо и Шумахер на грани вылета из «Формулы-1»

После семи гонок чемпионата можно делать выводы о разочарованиях старта сезона. Даниэлю Риккьярдо и Мику Шумахеру уже сейчас нужно спасать свои карьеры в «Формуле-1». Австралиец не оправдывает ожиданий боссов «Макларена». Победа на прошлогоднем «Гран-при Италии» ненадолго приостановила затяжное падение Риккьярдо, но в этом году Даниэль все глубже закапывает себя на дно. Австралиец постоянно проигрывает своему молодому напарнику Ландо Норрису и лишь раз в сезоне финишировал в воскресенье в очках. Более того, Даниэл признался, что не понимает причин своих неудач, а главный исполнительный директор команды Зак Браун в открытую выражает свое недовольство гонщиком. Пошли слухи, что австралиец может вылететь из «Формулы-1» по итогам нынешнего сезона. Победителю «Гран-при Азербайджана» — 2017 нужно провести сильную гонку в Баку, и тогда разговоры об уходе Дэна из чемпионата приутихнут.

У Шумахера ситуация не легче. Немец не только никак не может набрать первые очки в «Ф-1» в карьере, но и часто попадает в жесткие аварии, которые дорого обходятся его команде. «Хаас» и напарник Мика Кевин Магнуссен всячески поддерживают немца после сложного старта сезона, но руководитель коллектива Гюнтер Штайнер уже начинает терять терпение. Выступления немца на ближайших гонках в Азербайджане и Канаде могут стать судьбоносными для сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Расписание уик-энда

10 июня, пятница

14.00 Первая тренировка

17.00 Вторая тренировка

11 июня, суббота

14.00 Третья тренировка

17.00 Квалификация

12 июня, воскресенье

14.00 Гонка

Уличная трасса Баку

Длина круга — 6,003 км

Количество кругов — 51

Дистанция гонки — 306,049 км