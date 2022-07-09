Ферстаппен не заметил Леклера и Сайнса в австрийском спринте

«Феррари» пока что уступает «Ред Буллу» в Шпильберге.

Гран-при Австрии. Спринт

1. Ферстаппен (Red Bull) — 26.30,059

2. Леклер (Ferrari) — 1,675

3. Сайнс (Ferrari) — 5,644

4. Расселл (Mercedes) — 13,429

5. Перес (Red Bull) — 18,302

6. Окон (Alpine) — 31,032

7. Магнуссен (Haas) — 34,539

8. Хэмилтон (Mercedes) — 35,447

9. Шумахер (Haas) — 37,163

10. Боттас (Alfa Romeo) — 37,557

11. Норрис (McLaren) — 38,580

12. Риккьярдо (McLaren) — 39.738

13. Стролл (Aston Martin) — 48,241

14. Чжоу (Alfa Romeo) — 50,753

15. Гасли (AlphaTauri) — 52,125

16. Элбон (Williams) — 52,412

17. Цунода (AlphaTauri) — 54,556

18. Латифи (Williams) — 68,694

19. Феттель (Aston Martin) — не финишировал

Макс Ферстаппен второй раз в сезоне стал победителем спринта. На этот раз голландцу не было равных на домашней трассе «Ред Булла», где собралась армия фанатов Макса. «Феррари» ничего не смогла противопоставить Ферстаппену, но завтра в основной гонке у Скудерии будет возможность отыграться.

Пятничная квалификация не обошлась без аварий и скандалов

«Гран-при Австрии» — второй этап со спринтерской гонкой нынешнего сезона, поэтому на этот раз пятничные сессии играли куда более важную роль во всем уик-энде. Первая тренировка, в которой лучшим был Макс Ферстаппен, прошла без инцидентов, лишь Ландо Норрис досрочно завершил практику из-за технических проблем. Слабая форма «Макларен» подтвердилась и в квалификации: Даниэл Риккьярдо не вышел из первого сегмента и стартовал в спринте 16-м, а компанию австралийцу на восьмом ряду составил его же напарник Ландо Норрис. Себастьян Феттель, Николас Латифи, Чжоу Гуаньюй и Лэнс Стролл начинали субботний заезд позади оранжевых болидов. Во втором сегменте вне десятки остались Юки Цунода, Валттери Боттас, Алекс Албон и Пьер Гасли. К слову, Боттас получил штраф за смену мотора и в воскресном заезде будет стартовать последним.

Именно во второй части квалификации не обошлось без скандалов. Серхио Перес прошел в третий сегмент, но на повторах было заметно, что мексиканец выезжал за пределы трассы во время своей попытки. Судьи не сразу отреагировали на этот момент, и в итоге Перес квалифицировался на четвертой позиции. Тем не менее спустя несколько часов после сессии стюарды все же аннулировали все времена мексиканца финального сегмента. Таким образом, в спринте Серхио предстояло совершить прорыв с 13-й стартовой позиции.

Третий сегмент два раза прерывался из-за инцидентов с участием «Мерседеса». В какой-то момент казалось, что Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл станут участниками борьбы за поул, но в итоге оба поочередно завершили квалификацию в стене. Обе аварии внешне выглядели практически идентично: пилоты потеряли заднюю часть машины, и неуправляемые болиды полетели в барьеры. Льюис не успел поставить время и начинал спринт девятым, а результата Джорджа хватило на старт с четвертой строчки. Между ними расположились Фернандо Алонсо, Мик Шумахер, Кевин Магнуссен и Эстебан Окон.

В сражении за поул лучшим на этот раз оказался лидер сезона Макс Ферстаппен. Голландец опередил Шарля Леклера на 0,029 секунды, а Карлоса Сайнса — на 0,082 секунды. Такая событийная и плотная квалификация позволяла рассчитывать на интересное развитие событий в субботнем спринте.

Проблемы Алонсо и Чжоу перед стартом

Практически все гонщики решили использовать покрышки «медиум» в спринте. Лишь Албон, Стролл, Латифи и Феттель собирались прорываться в гонке на «софте». Не обошлось и без драмы перед стартом: технические проблемы не позволили Алонсо участвовать в заезде. Испанец будет стартовать в воскресенье с последнего ряда. Чжоу на прогревочном круге остановился из-за неполадок с двигателем, но в итоге смог начать заезд, пусть и с пит-лейна.

Неожиданно агрессивный старт вышел в исполнении Сайнса. Испанец прошел Леклера и пошел в атаку на Ферстаппена, но голландец не позволил Карлосу выйти вперед. Спустя несколько мгновений уже сам Сайнс вынужден был признать поражение в сражении с напарником. Леклер ловко вернул свою позицию, однако Карлос вплотную преследовал монегаска.

Позади Расселл, Окон, Магнуссен и Шумахер сохранили свои места, а Перес прорвался на восьмую позицию. Мексиканцу помог инцидент между Хэмилтоном и Гасли. Льюис на старте оказался зажат между Албоном слева и Пьером справа, и в итоге британец поддел француза. Болид Гасли подлетел, но, к счастью, не перевернулся, и Пьер смог продолжить спринт. Агрессию на протяжении всего заезда проявлял и Алекс Албон. На первых кругах таец выдавил с трека Норриса, за что получил пятисекундный штраф. Позже гонщик «Уильямс» не захотел уступать в сражении с Феттелем. Яркая борьба закончилась столкновением и вылетом Себастьяна в гравий.

Легкая прогулка для Ферстаппена

Первый отрезок заезда порадовал битвой «Феррари». Сайнс не собирался проигрывать Леклеру и несколько раз попробовал обойти монегаска. Атаки испанца не увенчались успехом, а позднее Шарль и вовсе оторвался от напарника. Завтра в основной гонке у Карлоса будет новая возможность ответить партнеру.

Пока в Скудерии бились за вторую строчку, Макс уверенно контролировал темп заезда, что в итоге превратилось в легчайшую победу для голландца. Очередной ожидаемый триумф Ферстаппена в спринте может подпортить настроение нейтральным болельщикам, так как в Австрии Макс действительно неудержим. Хочется верить, «Феррари» еще сможет что-то противопоставить голландцу в воскресенье, но пока что все идет к спокойной завтрашней победе Макса.

Позади группы лидеров финишировал Расселл, для которого этот спринт явно ничем не запомнится. Британец не был в состоянии преследовать «Феррари», а самого Джорджа никто толком не собирался прессинговать. В отличие от гонщика «Мерседес», у Переса выдалась событийная гонка. Мексиканец ожидаемо порадовал обгонами и смог финишировать в пятерке. Окон и Магнуссен завершили спринт на шестой и седьмой позициях соответственно.

За зрелищность в спринте в этот раз отвечали Шумахер и Хэмилтон. Льюис быстро оправился после стартового инцидента и на протяжении второй половины дистанции наседал на Мика в борьбе за восьмую строчку. Немец не отставал от своего напарника, благодаря чему получал возможность открывать свое заднее антикрыло. Это помогало Мику грамотно обороняться против семикратного чемпиона мира. Тем не менее за несколько кругов до финиша Магнуссен оторвался от Шумахера, и Мик уже был не в состоянии остановить Хэмилтона. Льюис закончил заезд восьмым, а завтра постарается куда быстрее пройти второй «Хаас» Магнуссена. Десятку спринта замкнули Мик и Боттас.

В завтрашней основной гонке мы узнаем, смогут ли «Феррари» оказать сопротивление Ферстаппену и получится ли «Мерседес» и Пересу включиться в битву за подиум «Гран-при Австрии».