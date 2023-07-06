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Сегодня, 18:00

Бывший российский пилот внезапно запел. В прошлом году он дебютировал в практике «Формулы-1»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Пилот Роберт Шварцман
Роберт Шварцман.
Фото Global Look Press
Сменивший спортивное гражданство Роберт Шварцман анонсировал музыкальный проект.

Бывший российский автогонщик Роберт Шварцман нашел себе новый род деятельности. В 2023 году он перешел из формульных серий в гонки G, а также начал выступать в серии GT World Challenge Europe. Помимо всего этого, у Роберта появился творческий проект, к которому он относится с особым трепетом.

Дебют

В 2022 году Шварцман сменил спортивное гражданство на израильское и дебютировал в рамках «Гран-при Формулы-1». Он выступил в тренировочной сессии за рулем «Феррари». В первой сессии свободных заездов «Гран-при США» в Остине Роберт стал 16-м.

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В дальнейшем резервный пилот «Феррари» начал сочетать эту работу в Скудерии с выступлениями в GT World Challenge в составе AF Corse. Но при этом Шварцман не исключал, что в будущем хотел бы оказаться именно в королевской серии.

«Мой главный приоритет — получить место в «Формуле 1». Вот почему в этом году мы очень усердно работаем, чтобы хорошо выполнять свою работу в «Формуле 1». Но в то же время я также учусь и готовлюсь к гонкам на выносливость, потому что другая часть моей мечты — гонки «гиперкаров», — говорил Шварцман Sportscar365.

Пилот Роберт Шварцман
Фото Global Look Press

Хобби

Но этого Роберту оказалось мало. Ранее он уже допускал, что может заняться творческой деятельностью — попробовать себя в музыке или актерском мастерстве. И похоже, что гонщик нашел благоприятный момент для новых начинаний.

«Мои хобби? Это музыка, бокс, путешествия. Если бы я не стал пилотом, я бы попробовал себя в музыке. Это первый вариант. Второй — быть может, я бы занялся бизнесом. Или окунулся в актерское мастерство», — рассказывал Роберт в 2021 году в интервью на канале FerrariDriverAcademy.

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В своих социальных сетях Шварцман опубликовал несколько постов с фотографиями и роликом из студии звукозаписи. А также показал тизер своего первого трека, сопроводив его интригующей подписью. Выход композиции с названием «Active» планируется в ближайшее время.

«Ожидайте чего-то особенного», — написал Роберт под анонсирующим постом.

Под всеми постами гонщик использовал хештег Shwartzy, который, похоже, станет его псевдонимом в музыкальной области. Многие пользователи социальных сетей уже оценили старания Шварцмана.

Пилот Роберт Шварцман
Фото Global Look Press

Музыка

Подписчики Роберта поприветствовали его новое начинание. А некоторые даже заявили, что хотят как можно скорее услышать первый трек Шварцмана, и добавили, что отец гордился бы им. Отец гонщика, Михаил, скончался в 2020 году после перенесенного коронавируса.

«Спасибо, что поделились историей своей страсти к музыке! Я также уверен, что ваш отец действительно гордится вами, Роб. Не могу дождаться, чтобы послушать эту песню!»

«Так здорово выглядит Роб! Или теперь нам звать тебя Шварци? А если серьезно, я сейчас так взволнован».

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«Мне очень нравится! Когда выйдет трек?»

«Ха, ништяк! Все гонщики «Феррари» талантливы, как и их тифози!»

Шварцман — далеко не первый гонщик, который пробует себя в музыке. Никита Мазепин осенью прошлого года попробовал себя в роли диджея на вечеринке по празднованию Хеллоуина, а в июле отыграл сет на финале сезона Медийной футбольной лиги, который состоялся в «Лужниках».

Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман
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