Экоактивисты пытались сорвать «электрическую» Формулу. Но не помешали Квяту и Шварцману попробовать себя в новом классе

Даниил и Роберт приняли участие в тестах «Формулы-Е», но пока далеки от полноценного дебюта в гонках на электрокарах.

Протесты экоактивистов — ежедневная реальность для наших дней. От них звучат самые разные требования. Закрыть атомные электростанции, остановить изменение климата, перестать пользоваться ископаемыми источниками топлива... Все чаще такие борцы конфликтуют со спортом, но мало кто мог предположить, что новым объектом для нападок радикальных протестующих будет «Формула-Е». Чемпионат электрических болидов изначально и разрабатывался для того, чтобы стать рекламой альтернативы двигателям внутреннего сгорания. Но гонки электрических болидов в Берлине едва не были сорваны акцией защитников Земли. Чего они добивались и как эта история повлияла на тест-заезды россиян Даниила Квята и Роберта Шварцмана?

Фото Global Look Press

Пилоты не понимают, зачем экологи мешают гонке электрокаров

«Худшее место для подобных протестов», — заголовок статьи на The Race о недавней акции немецкой леворадикальной группы активистов «Последнее поколение» на этапе Берлинского «Гран-при» «Формулы-Е». И с авторами публикации трудно не согласиться. Когда борцы за экологию мешают провести самую экологичную автогонку, это напоминает какой-то сюр. «Последнее поколение» вербовало волонтеров по всей Германии, и в день проведения гонки они действовали в разных районах столицы — на официальном сайте они опубликовали план по «остановке» Берлина.

Под раздачу попали и автогонки, трасса для которых проходит на закрытом аэропорту Темпельхоф. Несколько членов организации перелезли через ограждения на финишной прямой, когда автомобили уже собрались на стартовой решетке. Люди легли на трассу и на машины техподдержки. Большинство из хулиганов были в футболках с экологическими лозунгами, а также символикой «Последнего поколения».

Сорвать гонку у протестующих не получилось — только отложить на шесть минут. За это время охрана трассы оперативно отогнала активистов от стартовой сетки. Только когда стало понятно, что все нарушители взяты под стражу, директор гонки Скот Элкинс дал старт. И хотя серьезных проблем по итогу «Последнее поколение» пилотам не составило, спортсмены все равно остались очень недовольны подобным демаршем. Ведь получается, что сторонники разумного потребления и экономии земных ресурсов против гонки на электрических автомобилях.

«Я думал, что мы все тут боремся за одно и то же, разве не так? Ребята, вы явно пришли не туда, ведь мы самая экологичная гоночная серия в истории, — недоумевает пилот Porsche Антонио Феликс да Коста. — Сам я никогда не был фанатом подобного активизма, но понимаю вашу озабоченность проблемами Земли. Поэтому я и пришел в «Формулу-Е», так как это наглядная реклама нулевых выбросов и устойчивого развития».

Даниил Квят. Фото Global Look Press

Активисты приклеивают себя с призывами остановить изменение климата

Солидарны с позицией Косты и другие пилоты. К примеру, сбит с толку позицией протестующих Робин Фряйнс из ABT CUPRA. «Не могу понять логику этих людей, о чем они думают? — сказал он The Race. — «Формула-Е» выступает за помощь окружающей среде, а они нам мешают. Ради чего?» Свою позицию по этому инциденту «Последнее поколение» пока так и не объяснило. Скорее всего, этап «Формулы-Е» был выбран лишь как самое заметное событие в Берлине на прошлых выходных, а о последствиях и репутации своего движения активисты не думали. Группа стала известна летом 2022 года, когда принялась за блокировку дорог по всей Германии. Их цель — обратить внимание сильных мира всего на проблему изменения климата. Ради этого активисты готовы и к срыву публичных мероприятий, и на осквернение предметов искусства — таких как картина Моне в Потсдаме.

Название группы говорит само за себя. Ее участники считают, что Земля движется к критической точке и их поколение последнее, которое еще может предотвратить грядущий коллапс экосистемы планеты. И ради этого правительства всех стран мира должны приложить максимальные усилия. В том числе оказать финансовую помощь бедным странам Африки, где о проблемах экологии думают едва ли не в последнюю очередь. Любимый способ протеста Last Generation — попытка приклеить себя к объектам городской инфраструктуры. Поэтому в немецкой и австрийской прессе их называют Klimakleber — климатические наклейки. Попытки приклеиться были предприняты активистами и на трассе «Формулы-Е» к стоящим на стартовой решетке болидам — но вовремя подоспела охрана. Иначе пришлось бы вызывать врачей, которые отклеивали бы протестующих растворителем. Несмотря на нарушение общественного порядка, допускать физический вред подобным людям нельзя.

Фото Global Look Press

Квят и Шварцман прилетали в Берлин на тест-гонку новичков

За год с лишним «Последнее поколение» стало бичом для Германии и Австрии. Больше всего недовольство молодых экоактивистов вызывает тот факт, что даже появление в правящей фракции «Зеленых» не повлияло, по их мнению, на политику Бундестага. Поэтому активисты вряд ли остановятся и будут и дальше пытаться мешать нормальной жизни Берлина и других немецких городов, пока их требования не будут удовлетворены. Всего, по оценкам СМИ, в движение входят большее 600 человек. Чаще всего это студенты и городская молодежь среднего класса. Но атаку на «Формулу-Е», судя по реакциям в соцсетях, поддержали далеко не все сторонники движения. Многие напоминают, что автоконцерны только после появления подобного класса гонок стали воспринимать сегмент электромобилей серьезно, а продажи элитных марок после старта серии возросли кратно.

Организаторы гонок часто идут на эксперименты, которые не обходятся без критики, но все же свою главную задачу — популяризацию перехода на альтернативные источники топлива — современная «Формула-Е» выполняет. А еще и важную функцию теста самых передовых технологий. Где еще можно узнать, какие пределы возможностей у нового электродвигателя? Хотя главная проблема электротранспорта — не сам двигатель, а батарея. Литий-ионные батареи невозможно переработать без издержек, однако и здесь инженеры команд «Формулы-Е» пытаются победить законы физики. Сейчас в серии участвует уже третье поколение болидов. Их на этой неделе испытали россияне Даниил Квят и Роберт Шварцман, прибывшие в Берлин на тест-гонку новичков.

Одно время даже ходили слухи о переходе Квята в серию, однако в итоге выступающий под итальянской лицензией уфимец остановился на гонках на выносливость. Но ни Квяту, ни Шварцману, у которого сейчас израильская гоночная лицензия, это не мешает пробовать себя в других сериях — как и не мешает ни FIA, ни радикальные экоактивисты.