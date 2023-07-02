Ферстаппен выиграл «Гран-при Австрии» на фоне безумства судей. «Феррари» воспользовалась одним из немногих шансов

Стюарды буквально терроризировали пелотон «белыми линиями».

Гран-при Австрии

1. Ферстаппен (Red Bull)

2. Леклер (Ferrari) — 5.155

3. Перес (Red Bull) — 17.188

4. Сайнс (Ferrari) — 21.377

5. Норрис (McLaren) — 26.327

6. Алонсо (Aston Martin) — 30.317

7. Хэмилтон (Mercedes) — 39.196

8. Расселл (Mercedes) — 48.403

9. Гасли (Alpine) — 57.677

10. Стролл (Aston Martin) — 59.043

11. Элбон (Williams) — 69.767

12. Окон (Alpine) — 1 круг

13. Сарджент (Williams) — 1 круг

14. Чжоу (Alfa Romeo) — 1 круг

15. Де Вриз (Alpha Tauri) — 1 круг

16. Боттас (Alfa Romeo) — 1 круг

17. Пиастри (McLaren) — 1 круг

18. Цунода (Alpha Tauri) — 1 круг

19. Магнуссен (Haas) — 1 круг

В седьмой раз за текущий сезон формульным медиа всего мира придется начинать итоговые обзоры гоночного уик-энда со слов о победе Макса Ферстаппена. Свою очередную викторию голландец оформил, как обычно, не оставив шансов ни одному из своих соперников уже после первого круга. Причем на домашней для «Ред Булл» трассе (а если учесть традиционные для Шпильберга толпы «оранжевых болельщиков», то и для самого Ферстаппена) триумф Супер-Макса длился целых два дня, благодаря дополнительному спринт-заезду.

Выступление получилось почти идеальным — лидер чемпионата только немного не дотянул до «Большого шлема», проиграв пару кругов лидирования Шарлю Леклеру, на ожидаемо выстрелившей «Феррари». В остальном единственным запоминающимся моментом «Гран-при», заметно уступившего по зрелищности дождевой мини-гонке в субботу, стал новый приступ бюрократии со стороны судейского корпуса. В Австрии стюарды вспомнили, что раздавать штрафы направо и налево можно еще и за пресловутые «лимиты трассы».

Шарль Леклер. Фото Reuters

Разовый успех «Феррари» и неидеальный «Астон Мартин»

Хотя Скудерия явно может занести выходные в Австрии себе в актив, говорить о наметившемся прогрессе итальянской команды пока не стоит. Мощная квалификация со вторым и третьим местами Леклера и Сайнса соответственно плюс по подиуму в спринте и гонке были скорее яркой вспышкой, а не поступательным движением. В Шпильберге успех алых болидов обеспечил фактор скоростной трассы, к которой «Феррари» сумели подготовиться, выехав на своем единственном козыре — мощном моторе. Повторения таких результатов от «красных» с уверенностью можно ждать только на схожих с «Ред Булл Рингом» автодромах (и при идеальных погодных условиях, что доказали проблемы Леклера с резиной в дождевом спринте), которых в календаре осталось не так много. К счастью, тифози, один из таких треков находится как раз в итальянской Монце.

Другим ожидаемым откровением девятого этапа стал продолжающийся спад «Астон Мартин». Команда Фернандо Алонсо на старте чемпионата, казалось, не имела конкурентов в пелотоне, за исключением «Ред Булл», до которого не могла дотянуться сама. Однако сначала британские машины начали уступать «Мерседес», а в Шпильберге пропустили вперед обе «Феррари» и «Макларен» Ландо Норриса, так как конкуренты «заточили» технику под скоростные настройки. В свою очередь, быстрые треки, наоборот, оказались ахиллесовой пятой нынешних «Астон Мартин», лучше смотрящихся на пилотажных трассах. Впрочем, возвращение Алонсо на подиум должно состояться не позднее Хунгароринга, где все условия должны будут совпасть вновь.

Среди других наблюдений в Австрии можно отметить, как Ферстаппен довольно четко дал понять Серхио Пересу, что готов к самой жесткой борьбе в команде. После того как напарник выдавил Макса на газон на старте субботнего спринта, лидер «быков» не менее отчаянно оттормозил в следующем повороте Чеко прямо в 18 ехавших позади машин. Блеснувший все в том же спринте Нико Хюлькенберг, похоже, угробил в тот день двигатель, сгоревший в основной гонке. И, наконец, «Альпин» опять провел бестолковый этап, не раскрыв потенциал далеко не самого последнего болида чемпионата.

Макс Ферстаппен. Фото AFP

Масси уехал — клоунада осталась

Прошлый главный судья чемпионата Майкл Масси, крайне неоднозначный в своих решениях персонаж, покинул «королевские гонки» почти сразу после того, как «подарил» Максу Ферстаппену его первый титул в незабываемом Абу-Даби-2021. Поразительно, но изгнанный за одно-единственное решение, сделавшее «Ф-1» круче всех голливудских блокбастеров, Масси сейчас вспоминается разве что не с ностальгией. Актуальный состав судей серии, который специально разделил задачи для избежания кривотолков и якобы досконально изучает каждый инцидент, все больше веселит зрителей и откровенно выводит из себя пилотов.

Штрафы выписываются либо в режиме «генератора случайных чисел», как это было на недавней гонке в Канаде за неправильные выезды с пит-стопов, либо всем кому ни попадя, как случилось сегодня. Отчасти абсурдное требование соблюдать границы трассы и не пересекать белые линии, которые сложно различить на плоских трассах и почти невозможно на холмистых, подобных «Ред Булл Рингу», стало поводом для целой череды наказаний. Кроме того, бездумное следование правилам успело испортить квалификацию не меньшему числу пилотов, включая Серхио Переса.

Чего удалось добиться стюардам, остается загадкой. Но еще больше вопросов вызывает подобное поведение в то время, когда ФИА откровенно закрывает глаза на более насущные проблемы безопасности. Ведь пока бюрократы на протяжении уик-энда в Австрии развлекались с выписыванием штрафов, в другой части Европы на трассе в бельгийском Спа случилась настоящая трагедия — гибель молодого пилота региональной «Формулы» Дилано ван'т Хоффа, которую во многом спровоцировало удивительное бездействие автоспортивных чиновников. Молодой парень разбился в том же секторе, где четыре года назад погиб Антуан Юбер, и по той же причине, о которой говорили все это время, — отсутствие гравийных зон вылета в слепом повороте. Почему-то в этом случае рвения, как с «белыми линиями», никто не проявил.