Зурер считает, что у «Астон Мартин» могут возникнуть проблемы в новом сезоне «Формулы-1»

Экс-пилот «Формулы-1» Марк Зурер поделился мнением о проблемах и результатах «Астон Мартин» после предсезонных тестов, которые прошли в Байхрене с 12 по 14 марта.

«Больше всего проблем было у «Астон Мартин». Они не меняли поставщика моторов, как «Макларен», и тем не менее, у них обнаружились всевозможные проблемы. Может быть, им просто не повезло, но забавно, что у «Макларен» вообще не было проблем, а у «Астон Мартин» многое пошло не так. Это заставляет задуматься. Возможно, в будущем все пойдет не так как надо.



Феттель пострадал больше всех. Стролл смог проехать свои круги. В субботу он достаточно много проехал. Машина неплохая, но у Феттеля это не сработало», — приводит слова Зурера GPblog.

Во второй день тестов в Бахрейне пилот команды Себастьян Феттель успел проехать шесть кругов, после чего был вынужден вернуться в бокс из-за обнаружения технических проблем болида.

Себастьян Феттель перешел в «Астон Мартин» в конце прошлого сезона из «Феррари». Его напарником по команде станет Лэнс Стролл.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.