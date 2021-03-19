Сайнс рассказал, что поможет команде добиться успеха в новом сезоне «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о том, что совместная работа с напарником может помочь команде добиться хороших результатов в сезоне-2021.

«Моей философией в последние годы всегда было не хранить секретов друг от друга в одной команде. Чтобы мы могли помогать друг другу. Такие отношения у меня были с Ландо в «Макларен», и я собираюсь использовать тот же подход в «Феррари». Именно так, работая вместе, мы сможем улучшить машину.



На данный момент я могу научиться у Шарля большему, чем он у меня, и я буду больше пользоваться его данными, чем он моими. Я буду использовать данные его обратной связи, чтобы лучше понять машину и выжать из этого максимум. Я уверен, что Шарль будет максимально открыт, и мы сможем учиться друг у друга», — рассказал GP Blog Сайнс.

Карлос Сайнс дебютирует в составе «Феррари» в сезоне-2021. Его напарником станет Шарль Леклер, выступающий за команду с 2019 года.

Новый сезон «Формулы-1» начнется с 26 по 28 марта в Бахрейне.