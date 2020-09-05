Пилот «Макларена» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации «Гран-при Италии». Он занял третье место.

«С самого начала квалификации я знал, что могу выступить очень сильно, — цитирует гонщика Autosport. — Я проехал отличный круг в первом сегменте и смог сэкономить комплект шин, а затем понемногу улучшал времена, ориентируясь на круг 1.19,6, которого должно было хватить для топ-5.

На последнем круге я почти потерял машину в первом Lesmo. После этого пришлось пилотировать на пределе, я прошел Ascari на одном дыхании. Я все еще немного дрожу после этого круга. Неожиданно, что «Рено» оказались не так быстры в этот уик-энд, но в любом случае этот круг был отличным и помог нам их опередить".

Поул завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас.