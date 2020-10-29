Журналист ESPN Адаль Франко сообщил, что мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес близок к переходу в «Ред Булл».

«Я должен очень аккуратно сообщить вам информацию, которую получил. Пока у меня нет полного подтверждения, что не дает мне полной уверенности, но по моей информации, переход Серхио Переса в «Ред Булл» кажется неизбежным. Мне говорят, что шансы на то, что переход состоится, оценивают в 90 процентов», — написал у себя в Twitter Франко.

Перес занимает 6-е место в личном зачете «Формулы-1» сезона-2020, на его счету 74 очка. Мексиканец станет свободным агентом по окончании чемпионата, его место в «Рейсинг Пойнт» с 2021 года займет немец Себастьян Феттель. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Перес может стать партнером Макса Ферстаппена в «Ред Булл» вместо Алекса Албона.