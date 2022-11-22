ВВС: «Формула-1» отменит «Гран-при Китая» в 2023 году

«Гран-при Китая» в 2023 году с высокой долей вероятности будет отменен из-за действующих в стране антикоронавирусных мер, сообщает BBC.

В календаре сезона-2023 этап в Китае был намечен на 16 апреля. Однако организаторы чемпионата вынуждены от него отказаться из-за «политики нулевой терпимости к ковиду» в стране.

Пока непонятно, будет ли «Гран-при Китая» заменен другим этапом или же в чемпионате останется 23 гонки.

В последний раз этап «Формулы-1» в Шанхае прошел в 2019 году. После этого гонки отменяли из-за пандемии коронавируса.