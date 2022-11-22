Бинотто: «У «Ред Булл» был четкий план развития болида, в отличии от «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему «Ред Булл» лучше развивал болид.

«Я считаю, дело в нескольких факторах. Во-первых, у «Ред Булл» был четкий путь развития — снижение массы болида, в отличие от нас. Соперники понимали, чем нужно заняться, чтобы выжать из машины скорость. У нас ситуация была более запутанной, так как мы пытались улучшить болид с точки зрения концепции и аэродинамики. Оглядываясь назад, можно сказать, что мы недостаточно дорабатывали машину. Мы очень рано остановились. И команда не просто решила прекратить доработку — были причины, связанные с расходами. Однако какие-то вещи необходимо изучить», — приводит слова Бинотто Autosport.

Он также отметил, что у «Ред Булл» был четкий путь — снижение массы. По его словам, это более простой способ улучшать эффективность болида.

«Важно, что мы снова стали конкурентоспособными — такая цель перед нами и стояла. Для меня лучший результат состоит в том, что мы сражались за хорошие позиции в 22-й гонке. Это означает, что мы сильны не только на самом старте сезона с очень быстрой машиной», — добавил Бинотто.

По итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке Конструкторов, набрав 554 очка. За 22 гонки итальянский коллектив завоевал четыре победы, 12 поул-позиций и 20 подиумов.