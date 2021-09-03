Вторую практику «Гран-при Нидерландов» вновь прервали из-за аварии Мазепина

Вторую сессию свободных заездов остановили из-за аварии с участием российского гонщика «Хаас» Никиты Мазепина.

Мазепин не справился с управлением и вылетел в гравийную ловушку, из которой не смог выбраться самостоятельно. После того как машину эвакуировали, свободная практика была возобновлена.

Mazepin is out of the car and has hitched a ride back to the pits with the Medical Car ?#DutchGP ?? #F1 pic.twitter.com/z7NGuH15s8 — Formula 1 (@F1) September 3, 2021

Отметим, что вторую практику «Гран-при Нидерландов» уже прерывали из-за неполадок с двигателем у Льюиса Хэмилтона.