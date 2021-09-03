Вторую практику «Гран-при Нидерландов» вновь прервали из-за аварии Мазепина
16:45
Вторую сессию свободных заездов остановили из-за аварии с участием российского гонщика «Хаас» Никиты Мазепина.
Мазепин не справился с управлением и вылетел в гравийную ловушку, из которой не смог выбраться самостоятельно. После того как машину эвакуировали, свободная практика была возобновлена.
Mazepin is out of the car and has hitched a ride back to the pits with the Medical Car ?#DutchGP ?? #F1 pic.twitter.com/z7NGuH15s8— Formula 1 (@F1) September 3, 2021
Отметим, что вторую практику «Гран-при Нидерландов» уже прерывали из-за неполадок с двигателем у Льюиса Хэмилтона.
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