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Вторую практику «Гран-при Нидерландов» вновь прервали из-за аварии Мазепина

16:45
Никита Мазепин. Фото Twitter
Никита Мазепин. Фото Twitter
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Вторую сессию свободных заездов остановили из-за аварии с участием российского гонщика «Хаас» Никиты Мазепина.

Мазепин не справился с управлением и вылетел в гравийную ловушку, из которой не смог выбраться самостоятельно. После того как машину эвакуировали, свободная практика была возобновлена.

Отметим, что вторую практику «Гран-при Нидерландов» уже прерывали из-за неполадок с двигателем у Льюиса Хэмилтона.

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Иван Торопцев все материалы автора

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