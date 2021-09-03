Вторую практику «Гран-при Нидерландов» остановили из-за неполадок с двигателем у Хэмилтона

Вторую сессию свободных заездов «Гран-при Нидерландов» остановили из-за неполадок с двигателем на болиде гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.

На одном из кругов британец сообщил команде о проблемах с силовой установкой, после чего остановился на трассе. Машину гонщика эвакуировали с трассы.

? RED FLAG ?



Hamilton has stopped by the side of the track



? «Losing power» he reports#DutchGP ?? #F1 pic.twitter.com/JnRw1J1BoE — Formula 1 (@F1) September 3, 2021

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября. Отметим, что первую свободную сессию также останавливали из-за проблем с двигателем на одной из машин: тогда отказала силовая установка Себастьяна Феттеля из «Астон Мартин».