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Вторую практику «Гран-при Нидерландов» остановили из-за неполадок с двигателем у Хэмилтона

16:12
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Вторую сессию свободных заездов «Гран-при Нидерландов» остановили из-за неполадок с двигателем на болиде гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.

На одном из кругов британец сообщил команде о проблемах с силовой установкой, после чего остановился на трассе. Машину гонщика эвакуировали с трассы.

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября. Отметим, что первую свободную сессию также останавливали из-за проблем с двигателем на одной из машин: тогда отказала силовая установка Себастьяна Феттеля из «Астон Мартин».

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Иван Торопцев все материалы автора

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